「ファミリーマート」は、2月11日(火)から、新商品「濃厚チーズ in ファミチキ」と「クリームチーズソース in クリスピーチキン」を、全国の店舗で発売。今回クランクイン!トレンドは、新商品発表会・試食会に参加し、2品を食べたのでレポートする。■ジュワッ&とろ〜り食感今回登場したのは、「ファミチキ」史上最大量&最濃厚のチーズが入った「濃厚チーズ in ファミチキ」と、カリッと食感の衣に包まれたチキンの中からクリーミーなチーズがあふれ出る「クリームチーズソース in クリスピーチキン」の計2品。

2025年は、“ザクふわ”や“パリもち”など2つ以上の食感を組み合わせた“ハイブリッド食感”が食品業界のトレンドだそうで、「ファミリーマート」では「濃厚チーズ in ファミチキ」を通して“ジュワッ×とろ〜り”とした食べ心地を届けると、「ファミリーマート」の商品本部 FF・スイーツ部長、高倉一真氏は説明。「濃厚チーズ in ファミチキ」は、「ファミチキ」史上最大量・最濃厚の熟成チェダーチーズを使用して、チーズ感をたっぷり味わえるように仕立てたと開発のこだわりについて話す。さっそく「濃厚チーズ in ファミチキ」から食べてみると、一口目から、たっぷりのチェダーチーズがジューシーな肉とサクサク食感の衣の間からとろ〜りあふれ出てくる! さすが史上最大量&最濃厚と言うべきか、口の中がチーズの濃厚な味と香りでいっぱいになり、1つで十分な満足感を感じることができる。ちなみに、本イベントでは、本商品を何度も楽しめるように4つのトッピングを提案。こってりとしたチーズの後味をすっきりさせてくれる“わさび”や、粒の食感がアクセントをプラスする“納豆”、甘じょっぱい味わいがクセになる“ピーナツバター”、和の風味が加わる“のりの佃煮”が用意されており、本当に相性が良いのか半信半疑でいた筆者は、実際に食べたところ意外なおいしさに驚かされた。個人的に、磯の香りにより味に深みが増した“のりの佃煮”が味変度NO.1なので試してほしい。続いて「クリームチーズソース in クリスピーチキン」を食べると、酸味のあるクリームチーズが鶏むね肉と相性抜群なうえ、衣が軽い食感で食べやすい。柔らかくヘルシーな鶏むね肉の中に、さっぱりとしたクリームチーズソースが入った一品は女性人気も高そうだ。ジューシーなチキンと濃厚なチーズのマリアージュがたまらない「濃厚チーズ in ファミチキ」と「クリームチーズソース in クリスピーチキン」。食べる時は思いっきり頬張って、口の中をチーズでいっぱいに満たすことをオススメしたい。