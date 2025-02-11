２月11日は建国記念の日。国ができたことを祝う日として政令で定められている。80年前にも、国を愛し、祖国のために戦った若者と、それを支える人たちがいた。祖国への思いについて考えさせられる舞台が開幕する

【写真】特攻隊として出演するワッキー

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2025年3月19日（水）〜23日（日）に新国立劇場・小劇場にて、ペナルティ・ワッキーがプロデューサーを務め、自らも出演する舞台「Mother〜特攻の母 鳥濱トメ物語〜」が上演されます。

本作は、鹿児島県南九州市知覧町に実在した「富屋食堂」を舞台に、特攻隊員たちから“母”と慕われ、戦後「特攻の母」と呼ばれた鳥濱トメさんの半生を描いた作品です。

トメさんの目線で、その時代を生きた若者たちの人間模様や想いを映し出す物語です。

主演のトメさん役を80年代を代表するトップアイドル・浅香唯が務め、ジャングルポケット・太田や安藤美姫らが舞台を彩ります。

またペナルティ・ワッキーがプロデュース＆出演。

本作は、2025年、戦後80年を迎えるにあたり、80歳以上の方々を無料招待します。

詳細は、公演HPへ。

80年前、戦地の食堂にあった本物の愛の物語。 心揺さぶる舞台を世代を超えて観ることができる公演です。

【公演概要】

アース製薬100周年presents 「Mother〜特攻の母 鳥茺トメ物語〜」

【公演日程】2025年3月19日(水)〜3月23日(日) （全8回公演）

【会場】新国立劇場 小劇場（〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目1-1）

【出演】浅香唯、ワッキー（ペナルティ）、太田博久（ジャングルポケット） 、安藤美姫 他

【公演情報】公式HP http://www.airstudio.jp/index_2025mother.html

【主催・企画制作】株式会社エアースタジオ

【特別協賛】アース製薬株式会社

【協力】吉本興業株式会社、鳥茺拳大、ホタル館富屋食堂、赤羽潤、薩摩おごじょ、

特定非営利活動法人知覧特攻の母鳥茺トメ顕彰会、NPO法人国際芸術文化交流振興会、劇団空感演人 他