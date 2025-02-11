¸µËëÆâ¡¦°Â·ÝÇµ½£¤ÎÄ¹ÃË¡¦º£ÅÄ¸÷À±¤¬²»±©»³Éô²°ÆþÌç¡¡23ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·Äï»Ò±¿Æ°Ç½ÎÏ¸¡ºº¼õ¸¡¤Ø
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï10Æü¡¢½Õ¾ì½ê¡Ê3·î9Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Î¿·Äï»Ò±¿Æ°Ç½ÎÏ¸¡ºº¤Ëº£ÅÄ¸÷À±¡Ê24¡á²»±©»³Éô²°¡Ë¤¬¼õ¸¡¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸¡ºº¤Ï12Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡±¿Æ°Ç½ÎÏ¸¡ºº¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÖÂèÆó¸¡ºº¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÂÎ³Ê´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ïÌÜ¤Ï¡¢ÇØ¶ÚÎÏ¡¢°®ÎÏ¡¢È¿Éü²£Ä·¤Ó¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¡¢¾åÂÎµ¯¤³¤·¡¢Î©¤ÁÉýÄ·¤Ó¡¢50¥á¡¼¥È¥ëÁö¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë60¤Ç¸½ÌòºÇ¾®Ê¼¤Î¸µÂ¼¹¯À¿¡Ê¸½½øÆóÃÊ¡¦¹¯À¿¡Ë¤¬¼õ¸¡¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¿·Äï»Ò¸¡ºº¤Îµ¬Äê¤¬°ìÉô²þÄê¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¡Ê23ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ô¤Ï¡¢25ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁêËÐ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â±¿Æ°Ç½ÎÏ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è½Ð¿È¤Îº£ÅÄ¸÷À±¤Ï¡¢¸µËëÆâ¡¦°Â·ÝÇµ½£¤ÎÄ¹ÃË¡£Éã¤ÈÆ±¤¸°æÅûÉô²°½Ð¿È¤Î¸µ²£¹Ë¡¦ÄáÎµ¤¬»Õ¾¢¤òÌ³¤á¤ë²»±©»³Éô²°¤ËÆþÌç¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÁêËÐ·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐÅìµþÅÔÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½ÀÆ»¡£¾®³Ø5Ç¯»þ¤ÎÁ´¹ñ¾¯Ç¯½ÀÆ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ90¥¥íµé¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦Â¼Èø»°»ÍÏº¤Ë½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¡¦°ÂÅÄ³Ø±àÃæ3Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ¤ÇÃÄÂÎÆüËÜ°ì¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÅÄ³Ø±à¹â¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¸÷À±¤Î5ºÐ²¼¤ÎÄï¡¦¸÷µª¤ÏÃæÂçÁêËÐÉô1Ç¯¡£ÂÎ©¿·ÅÄ¹â»þÂå¤Ë¤Ï¹ñÂÎ¸Ä¿ÍÀï4°Ì¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Î³Ñ³¦Æþ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£