¥Û¥Æ¥ëÊÂ¤ß¤Î¡È¼Ò°÷ÎÀ¡É¤Ë¡È²È»öÂå¹Ô¡ÉÊä½õ¤Þ¤Ç¡ª¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¡ÚTHE TIME,¡Û
Î¥¿¦¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÎ¥¿¦Î¨¥¼¥í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Û¥Æ¥ëÊÂ¤ß¤Î¡È¼Ò°÷ÎÀ¡É¤Ë¡È²È»öÂå¹Ô¡ÉÊä½õ¤Þ¤Ç¡ª¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¡ÚTHE TIME,¡Û
1²ó5Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Öµ¢¾Ê¤Î±¿ÄÂ¡×²ñ¼Ò»ý¤Á
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·Â´¼Ô¤Î¡Ö½¢¿¦¸å3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÎ¥¿¦Î¨¡×¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢
2021Ç¯ÅÙÂ´¤Ï¡ã¹âÂ´¡§38.4¡ó¡ä¡ãÂçÂ´¡§34.9¡ó¡ä¤È4³ä¶á¤¯¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤Ç¡ÈÎ¥¿¦Î¨¤¬1/4¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â²È¤¬²Æì¤Îµ×ÊÆÅç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÊÒÆ»Ê¬¤ò²ñ¼Ò¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎSNS±¿±ÄÂå¹Ô¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ø¥ê¥½¡¼¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤Î¼Ò°÷¡¦¾¾¸µ¹ÒÊ¿¤µ¤ó¡ÊÆþ¼Ò1Ç¯È¾¡¦27¡Ë¡£
ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¡Ú¥Û¡¼¥à¥«¥ß¥ó¥°À©ÅÙ¡Û¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢7³ä¶á¤¤¼Ò°÷¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢
¢§¹ñÆâ¡¦³¤³°Ìä¤ï¤º¡¢µ¢¾Ê¤Ë¤«¤«¤ë¸òÄÌÈñ¤ÎÊÒÆ»Ê¬¤ò²ñ¼Ò¤¬Êä½õ
¢§¾å¸Â¤Ï5Ëü±ß¤Ç¡¢¼Â²È¤¬1ÅÔ3¸©¤Ê¤É¶á¾ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¸òÄÌÈñ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¿©»öÂå5000±ß¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½
¾¾¸µ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¼Ò°÷¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦°ìÈÌÅª¤Ê´ë¶È¤è¤ê¡È»Å»öÇ¼¤á¤¬1½µ´Ö°Ê¾åÁá¤á¡É¡£¥¿¥¤Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼Ò°÷¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¯»þ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È1/4¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¹Ô¤±¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¤Ë²ÖÊ´¾É¤â¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×
Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊ¡Íø¸üÀ¸¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ª
¡ØÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¿Æ¤¬±óÊý¤Ë¤¤¤ë¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ú¿Æ¹§¹Ô»Ù±çÀ©ÅÙ¡Û¤ò¼Â»Ü¡£
¢§Ç¯4²ó¤ò¾å¸Â¤Ë¸òÄÌÈñ¤òÊä½õ
¢§µ¢¾Êµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤ºÇÂç5Ëü5000±ß»Ùµë
¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò³«È¯¤¹¤ë¡Ø¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦¿·½É¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡Ú²ÖÊ´¾É¼êÅö¡Û
²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤à¼Ò°÷¤Ë¡¢
¢§ÊÝ¼¾¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä¥Þ¥¹¥¯¡¢ÌÜÌô¤òÄó¶¡
¢§²ÖÊ´¾É¤ÎÉÂ±¡ÂåÊä½õ ¢Í 1¿ÍËèÇ¯1²ó¤Þ¤Ç¡¦¾å¸Â5000±ß
²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¡ª¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¼Ò°÷ÎÀ¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ¡Ú¼Ò°÷ÎÀ¡Û¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë²ñ¼Ò¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1000¼Ò°Ê¾å¤Ë¼Ò°÷ÎÀ¤òÄó¶¡¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Î¥¿¦Î¨¤¬Ìó30¡ó¢Í10¡ó¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¤Ë¤¢¤ë¼Ò°÷ÎÀ¡Ö¥É¡¼¥ß¡¼À¤ÅÄÃ«Åù¡¹ÎÏ¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡»³粼²ÃÆàÉô°÷¡§
¡Ö¤¦¤ï¡ª¹¤¤¡ª¡×
¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥í¥Ó¡¼¡£
µï¼¼¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ä´ù¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Wi-Fi¤â¥Õ¥ê¡¼¡£
¹¡¹¤·¤¿ÂçÍá¾ì¤ä¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊÎÀÄ¹¡Ë¤ÈÎÀÊì¤¬¾ïÃó¤·¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¿©»ö¤¬1Æü2¿©ÉÕ¤¯¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥É¡¼¥ß¡¼¼Ò°÷ÎÀ¤òÍøÍÑ¡Ø¥¢¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¼Ò°÷¡ÊÆþ¼Ò1Ç¯È¾¡¦25ºÐ¡Ë¡§
¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤«¤ÎÌÌ¤À¤È°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î»þ¤è¤ê½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¤á¤¿¤¤¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÎÁ¶â¤ÏÎÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤â°Â¤¤¤È¤³¤í¤Ç·î³Û9Ëü±ß¤Û¤É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¸÷Ç®Èñ¹þ¤ß¡¦ÉéÃ´¤¹¤ë¶â³Û¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¼Ò°÷¡É¤¬½õ¤«¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸
¡Ö¸½¾õ¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¼¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ø¥·¡¼¥º¥¢¥ó¥É¥°¥í¡¼¥¹¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦Ãæ±û¡Ë¤Î²ÏËÜ±ÑÇ·ÂåÉ½¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤¹Ê¡Íø¸üÀ¸¤È¤Ï¡¢¡ÖÌó7³ä¤òÀê¤á¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¼Ò°÷¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¡£¼Ò°÷¤Î¼«Âð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¼Ò°÷¡¦²ÏÂ¼¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¡§
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀöÂõÊª¤¬»³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾ö¤à¤Î¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
ÀöÂõÊª¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ä¡¢¾²¤äÍáÁå¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò²È»öÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ù¥¢¡¼¥º¡×¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¼Ò°÷¡£
Ìó3»þ´Ö¤ÇÎÁ¶â¤Ï1Ëü1000±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈ¾Ê¬¤Ï¡È²ñ¼Ò»ý¤Á¡É¡£
Ëè·î1Ëü5000±ßÊä½õ¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÏÂ¼¤µ¤ó¡§
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ²¿¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡È²ñ¼Ò¤¬µâ¤ß¼è¤Ã¤ÆÀ©ÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É»ÑÀª¤¬¡¢¼Ò°÷¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Ä¹¤¯²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Öµâ¤ß¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¡£µâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢THE TIME,2·î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã¤µ¤ó¡£
¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤Ëµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¡Öµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¤Ê¤¼¤«°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¡×¤ÈÎä¤á¤¿¸ýÄ´¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¼¡¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¡È¿¶¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ë¾·î¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÄù¤á¤¿¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯2·î4ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë