日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の3万8920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40657.14円 ボリンジャーバンド3σ
40157.96円 ボリンジャーバンド2σ
39658.78円 ボリンジャーバンド1σ
39340.00円 一目均衡表・基準線
39195.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39159.60円 25日移動平均
39085.00円 一目均衡表・転換線
39016.80円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38920.00円 11日夜間取引終値
38870.00円 5日移動平均
38801.17円 10日日経平均株価現物終値
38660.42円 ボリンジャーバンド-1σ
38623.40円 200日移動平均
38161.24円 ボリンジャーバンド2σ
37662.06円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40657.14円 ボリンジャーバンド3σ
40157.96円 ボリンジャーバンド2σ
39658.78円 ボリンジャーバンド1σ
39340.00円 一目均衡表・基準線
39195.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39159.60円 25日移動平均
39085.00円 一目均衡表・転換線
39016.80円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38920.00円 11日夜間取引終値
38870.00円 5日移動平均
38801.17円 10日日経平均株価現物終値
38660.42円 ボリンジャーバンド-1σ
38623.40円 200日移動平均
38161.24円 ボリンジャーバンド2σ
37662.06円 ボリンジャーバンド3σ
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