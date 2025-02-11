　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の3万8920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40657.14円　　ボリンジャーバンド3σ
40157.96円　　ボリンジャーバンド2σ
39658.78円　　ボリンジャーバンド1σ
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39195.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39159.60円　　25日移動平均
39085.00円　　一目均衡表・転換線
39016.80円　　75日移動平均
39005.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38920.00円　　11日夜間取引終値
38870.00円　　5日移動平均
38801.17円　　10日日経平均株価現物終値
38660.42円　　ボリンジャーバンド-1σ
38623.40円　　200日移動平均
38161.24円　　ボリンジャーバンド2σ
37662.06円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース