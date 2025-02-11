¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬Áá¤¯¤âÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òËâ²þÂ¤¡¡µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¡ÖÁÇÃÏ¤ÎÉôÊ¬¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö²¦Æ»¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè2¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢µ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Ïºòµ¨¡¢2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ï¤º¤«4¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ËÂÐ¤·Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤µ¤»¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Î¾å¾º¤Ë¹×¸¥¡£·ë²Ì¡¢¿ûÌîÅê¼ê¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î15¾¡¤ò¤¢¤²¤ëÉü³è¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£µ¨¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç»Ä¤ê3¾¡¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢ºòµ¨¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ò¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç»ØÆ³¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÎý½¬ÊýË¡¤ÇÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤ÏÅÄÃæÅê¼ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°ì¸À¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¤ÏÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤ÆÌµÂÌ¤ÊÉôÊ¬¤ò¤½¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÁÇÃÏ¤ÎÉôÊ¬¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×¤ÈÁá¤¯¤âÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÂ¤¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î·¹¼Ð¤òµÕ¸þ¤¤ËÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤ò¸ªÉý¤Ë³«¤¤¤¿¤Þ¤ÞÎ©¤ÁÅê¤²¤ò¤·¤¿¤ê¤Èµ×ÊÝ¥³¡¼¥ÁÆÈ¼«¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ·¹¼Ð¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎµÕ·¹¼Ð¤Ï¼´Â¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Î³ÎÇ§¡£¼´Â¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»È¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÂ¤ÎÎ¢¤òÆ§¤ó¤À¤Þ¤ÞÁ°¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎý½¬°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©¤ÁÅê¤²¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ½Å°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤ÈÉ¬¤º¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Î¹½Â¤¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼ê¤¬¤â¤Ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Î¶Ë¤ß¡£¤¿¤á¤Ê¤¤¡¢»Ä¤µ¤Ê¤¤¡¢¿Ê¤à¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åêµå¤Î´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ëµ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÍý¶þÅª¤Ê¤â¤Î¡¢ÍýÏÀÅª¤Ê¤â¤Î¡¢¸¶ÍýÅª¤Ê¤â¤Î¡¢¤½¤³¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¡¢²¦Æ»¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÄÃæÅê¼ê¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£