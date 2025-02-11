ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¡©¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ËÁø¤¦Á°¤ËÀèÀ©¹¶·â
¸½ºß¡¢Ç½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤ÎË¡À°È÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡ÊGraphs / PIXTA¡Ë
Ç½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡ÊACD¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¶·â¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤é¡¢Å¨¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ¨¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Á³¤Ë¡ÊÇË²õÅª¤Ê¡Ë¹¶·â¤òËÉ¤°¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¶ËÃ¼¤ÊÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
¤À¤¬¡¢Å¨¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¡Ê°Ê²¼¡¢ACD¡Ë¤ÎµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¤´¤¯°ìÉô¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆACD¤È¤Ï¡©¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤äÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
ACD¤È¤Ï¡©
ACD¤È¤Ï¡©¡¡¤³¤Î¾ÜºÙ¤Î²òÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌµ»ö¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£ACD¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ä·Ð°Þ¡¢Ë¡Åª¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ï¤³¤Îµ»ö¤ò»²¾È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢ACD¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¸ì¤ÎÄêµÁ¤ò¾¯¤·¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤ÏACD¤Ë¸·Ì©¤ÊÄêµÁ¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£NATO²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âACD¤ÎÈÏ°Ï¤ÎÇ§¼±¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ËÉ¸æ¤Ç¤É¤³¤«¤é¹¶·â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Åý°ìÅª¤Ê¸«²ò¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
Îà»÷¤ÎÍÑ¸ì¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÍè¤Ï·³»öºîÀï¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¹¶·â¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤È¤ì¤ë¹ÔÆ°¡×¤òµ¬Äê¤¹¤ëÍÑ¸ì¤À¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡ÊÇ½Æ°Åª¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÄµÊó³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¨¤Î¹¶·â¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤é¡¢Èï³²¤ò»öÁ°¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤ËÅ¨µòÅÀ¤òÌµÎÏ²½¤¹¤ë¤³¤È¡ÊÀèÀ©¹¶·â¡Ë¤â°ÕÌ£¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏACD¤ò¡ÖÅ¨¥µ¡¼¥Ð¡¼¿¯Æþ¡¦Ìµ¸ú²½¡×¤È¤È¤é¤¨¤ë¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëACD¤ÎµÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤¬ËÉ¸æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¶·â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤È¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¶³¦¤Ï¤É¤³¤«¡©
¼¡¤Î¿Þ¤Ï¡¢Ç½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ê½Ð½ê¡ËOXFORD ACADEMIC¡ÖJournal of Cyber security¡×¡ÊVolume 7, Issue 1, 2021¡Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤ò¡¢ËÉ¸æ¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Þ¤ÇÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¸Â¦¤¬ËÉ¸æ¡¢±¦Â¦¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤È¤Ê¤ë¡£´Ö¤¬¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ä³èÆ°¤À¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤ä¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯´Æ»ë¤Ê¤É¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ï¡¢¹¶·â¼Ô¤¬¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿¯Æþ¡¢¾ðÊóÀà¼è¡¦²þ¤¶¤ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÇË²õ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¼¡¤Î¿Þ¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆüËÜ¸ì¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÉ¸æ¤È¹¶·â¤Î´Ö¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ëACD¤ÎÉý¤Ï¹¤¤¡£
¸ø³«¾ðÊó¤ÎÃµº÷¡¢´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥È¥¹¥¥ã¥ó¡Ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ëÀÜÂ³¸ý¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥È¤òÄ´¤Ù¤ë¹Ô°Ù¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¸¦µæÍÑ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ï¥Ë¡¼¥Ý¥Ã¥È¡Ê¹¶·â¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥À¥ß¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÁõÃÖ¡Ê¹¶·â¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¡Ë¤Î´Æ»ë¤ÏACD¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥Ó¡¼¥³¥ó¤È¤Ï¡¢É¸Åª¥·¥¹¥Æ¥à¤äÇ¤°Õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¿®¹æ¤ä¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤À¡£
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ä»ØÎá¥µ¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥³¥Þ¥ó¥É¥¢¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤Î¹çË¡Åª¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡ÊÊÄº¿¡Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ù¥ó¥À¡¼¤¬¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤äÈÈºá¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¹¶·â¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¡Ö¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤âACD¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¤Î²ðÆþ¡¦ºï½ü¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ä¹¶·â¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÁÈ¿¥¤äÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¹çË¡Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¹çË¡Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡¢JPCERT/CC¤¬¹ñÆâ³°¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Æ¹ñ¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È´¶À÷¼Ô¤ËÀ¯ÉÜ¤¬ÄÌÃÎ¤òÁ÷¤êºï½ü¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢°Ê¾å¤ÎÊ¬Îà¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ó¡¼¥³¥ó¤Ê¤é¤Ð¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡¢ACD¤Î¸·Ì©¤ÊÄêµÁ¤ä´ð½à¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë²ò¼á²ÄÇ½¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬É¬Í×¤À¡£
Í¼±¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ACD¤ÎË¡À°È÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Í¼±¼Ô¤Ï³ÆÊýÌÌ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤ÐÏÀÅÀ¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢·ûË¡¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤¿ÄÌ¿®¤ÎÈëÌ©¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¤«¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ©¸Â¤»¤º¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ë¡¢¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëË¡À°È÷¤À¡£
1¤Ä¤á¤ÎÄÌ¿®¤ÎÈëÌ©¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯¿®¸µ¤ä¼õ¿®Àè¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¡¢»þ´Ö¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¡¢ÉÑÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤É¤á¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¾µÇ§¤ò¼è¤ë¥×¥í¥»¥¹¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼Ìµ¸ú²½¡×¤ä¡ÖÀèÀ©¹¶·â¡×¤Ï¤³¤³¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤¬¡¢µÄÏÀ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼Ìµ¸ú²½¤ò´Þ¤àACD¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ò¹ñËÉ¤ä½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éÊÝ¸î¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëË¡À°È÷¤Ë¤¢¤ë¡£Í¼±¼Ô²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢Â¾¹ñ¤Ø¤ÎÀèÀ©¹¶·â¤Î¤è¤¦¤Ê·ûË¡µÄÏÀ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ACD¤¬Ë¡À©²½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á
¸½ºß¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»Ø¼¨¡ÊÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤¿¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÄÌ¿®¾ðÊó¡¢¥í¥°¤ò³«¼¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤ò¸Î°Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼Ô¡¢½ÅÂç¤Ê²á¼º¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤òÈ³Â§¤¹¤ëµ¬Äê¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤¬ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ì±´Ö´ë¶È¤Î¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ì±´Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë²¸¤òÇä¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¡¦´ÉÍý¥³¥¹¥È¤Ï¡ÊÊäÅ¶¤¬¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡Ë¼«Ê¢¤ÇÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£
¸½¾õ¤Ç¤â¡¢ÈÈºáÁÜºº¤Ç¤ÏºÛÈ½½ê¤ÎÎá¾õ¤È¤È¤â¤ËÄÌ¿®¾ðÊó¤Î³«¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÈðëîÃæ½ýÌäÂê¤«¤é¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤Ç¤â³«¼¨ÀÁµá¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ðÊó³«¼¨¤Ê¤é¤¤¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤äÄµÊó³èÆ°¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉ²ÃÉéÃ´¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È³Â§µ¬Äê¤Î¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã¤â¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¼Ô¤ä´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ÅÂç¤Ê²á¼º¤ò¤É¤¦À°Íý¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤ë¤¬¡¢²á¼º¤È¤Ï¤¤¤¨Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½èÈ³¤â¼õ¤±¤ë»öÂÖ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤Î¤¿¤áÉ¬Í×¤ÊÂÎÀ©¡¦ÁõÈ÷¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢»ö¶È¼Ô¤¬ACD³èÆ°¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¿µ½Å¤ò´ü¤¹¤Ù¤¤À¡£
³¤³°¤Ë¤Ï·Ù»¡¤ä·³¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¦¥§¥¢¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö´ë¶È¡ÊÂåÉ½Îã¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎNSO¡Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤´ë¶È¡¦»ö¶È¼Ô¤ÏÊóÉü¹¶·â¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó³èÆ°¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹ñÆâµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÉôÂâ¤Ê¤É¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«±ÒÂâ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦Êý¸þ¤È¤µ¤ì¤ë¡£¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ù»¡µ¡´Ø¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·³»öºîÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼·³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·³»öºîÀï¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼«¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉðÎÏ¹¶·â¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬ACD¤À¤«¤é¹¶·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ä¥Ç¡¼¥¿ÇË²õ¤Ï¡¢ÊóÉü¤ä¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¹¶·â¤Î¡Ö¼Â¸úÀ¡×¤ÎÌäÂê
ACD¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸úÀ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ACD¤ÎÈÏ°Ï¤äÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°½Ð¤ÎACD¤ÎÈÏ°Ï¤Î¿Þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áê¼ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿¯Æþ¤äÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÇË²õ¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ç¤¢¤Ã¤ÆACD¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤âÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¹ñÌ±µß½õ¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¡¢Ê¶ÁèÃÏ°è¤Ë¼«±ÒÂâ¤òÉðÁõ¤·¤ÆÇÉ¸¯¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ë¡¢Áê¼ê¹ñ¤¬ÉðÎÏ¹¶·â¤È¤ß¤Ê¤¹¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£Í¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ëµÄÂê¤À¡£
ÆüËÜ¤Ø¤Î¹¶·â¾ðÊó¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢»öÁ°¤ËÁê¼ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê¿»þ¤«¤éÁê¼ê¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò´Æ»ë¤·¡¢ËÄÂç¤ÊÄµÊó¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡¦´ÉÍý¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Í»ö¤ÎºÝ¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹¶·â¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯»öÁ°¤ËÁê¼ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤ª¤¯¤¯¤é¤¤¤Î½àÈ÷¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñ¶¤Î¤Ê¤¤¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¾ðÊó¶¦Í¤äÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£ACDµÄÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÀèÀ©¹¶·â¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÓÅâÌµ·Î¤ÊÏÃ¤è¤ê¡¢Æ±ÌÁ¹ñÆ±»Î¤Ç¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾ðÊóÏ¢·È¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÊÃæÈø ¿¿Æó ¡§ IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë