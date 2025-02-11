¡Ú¤¦¤Á¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦²ÃÆ£µ®¡¡±óÀ¬¤Ê¤É¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤È¼ä¤·¤¤
¡¡ºò½ÕÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¡õ¥Í¥³¥Ô¥ó¡Á¥¥ã¥ó¥×¤ÇÊ³Æ®Ãæ¤Î¤´¼ç¿Í¤µ¤Þ¤òÌþ¤ä¤¹µå³¦¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡õ¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡Á¡×¤¬ºÆ¤Ó¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦²ÃÆ£µ®Ç·Åê¼ê(32)¤éÁ´µåÃÄ¤Î12Áª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡È¤ªÊõ¼Ì¿¿¡É¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢£Ì¾Á°¡á¥Ý¥ó¡Ê¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡¡8ºÐ¡¡¥á¥¹¡Ë
¡¡¢£Ì¾Á°¡á¤æ¤º¡Ê¥Á¥ï¥ï¡¡4ºÐ¡¡¥á¥¹¡Ë
¡¡¥Ý¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¬¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¬Èø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÃ¤Ë¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£¤æ¤º¤ÎÊý¤¬·ë¹½¡¢¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤â¤È¤â¤ÈºÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ËÍ¤Ë¿´ÊÑ¤ï¤ê¤ò¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ä±óÀ¬¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ý¥ó¤Ï²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤æ¤º¤ÏËÍ¤ÎÉô²°¤ÎÈâ¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡£¤³¤ÎÉô²°¤«¤é½Ð¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉô²°¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©Ï¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿ºÊ¤â¡ÖÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¥Ý¥ó¤È¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥Ý¥ó¤Á¤ã¤ó¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¢¦ÂçÃ«¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¡23Ç¯½©¤ÎMVP¼õ¾Þ¤ÎºÝ¡¢ÂçÃ«¤¬°¦¸¤¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç´î¤Ö»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Æ±Ç¯12·î¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÇÌ¾Á°¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¸¤¼ï¥³¡¼¥¤¥±¥ë¥Û¥ó¥Ç¥£¥¨¤Ë¡Ë¤â¤È¤â¤È¡È¥Ç¥³¥¤¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ç·è¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºòÇ¯8·î28Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤Æ¿Íµ¤¤ÏÈ×ÀÐ¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤«¤é¤ÎÇ¯²ì¾õ¡×¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÃ«¤ÎSNS¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢2·î¤Î¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤ÏÀãÁü¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É·³¤Ç¤Ï°¦¸¤¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¡¢1·î¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï°¦¸¤¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¡Ö¥é¥à¡×¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£