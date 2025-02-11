インテルvsフィオレンティーナ スタメン発表
[2.10 セリエA第24節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[フィオレンティーナ]
先発
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 5 マリン・ポングラチッチ
DF 6 ルカ・ラニエリ
DF 22 マティアス・モレノ
MF 2 ドド
MF 8 ロランド・マンドラゴラ
MF 9 ルーカス・ベルトラン
MF 21 ロビン・ゴセンス
MF 24 アミル・リシャルドソン
MF 65 ファビアーノ・パリージ
FW 20 モイーズ・キーン
控え
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
GK 30 トンマ-ゾ・マルティネッリ
MF 17 ニコロ・ザニオーロ
MF 23 アンドレア・コルパーニ
MF 27 C. Ndour
MF 32 ダニーロ・カタルディ
MF 44 ニコロ・ファジョーリ
MF 90 マイケル・フォロルンショ
FW 10 アルベルト・グズムンドソン
FW 63 M. Caprini
監督
ラファエレ・パッラディーノ
※28:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[フィオレンティーナ]
先発
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 5 マリン・ポングラチッチ
DF 6 ルカ・ラニエリ
DF 22 マティアス・モレノ
MF 2 ドド
MF 8 ロランド・マンドラゴラ
MF 9 ルーカス・ベルトラン
MF 21 ロビン・ゴセンス
MF 24 アミル・リシャルドソン
MF 65 ファビアーノ・パリージ
FW 20 モイーズ・キーン
控え
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
GK 30 トンマ-ゾ・マルティネッリ
MF 17 ニコロ・ザニオーロ
MF 23 アンドレア・コルパーニ
MF 27 C. Ndour
MF 32 ダニーロ・カタルディ
MF 44 ニコロ・ファジョーリ
MF 90 マイケル・フォロルンショ
FW 10 アルベルト・グズムンドソン
FW 63 M. Caprini
監督
ラファエレ・パッラディーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります