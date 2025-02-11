[2.10 セリエA第24節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※28:45開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 30 カルロス・アウグスト

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

GK 40 A. Calligaris

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 31 Y. Bisseck

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

[フィオレンティーナ]

先発

GK 43 ダビド・デ・ヘア

DF 5 マリン・ポングラチッチ

DF 6 ルカ・ラニエリ

DF 22 マティアス・モレノ

MF 2 ドド

MF 8 ロランド・マンドラゴラ

MF 9 ルーカス・ベルトラン

MF 21 ロビン・ゴセンス

MF 24 アミル・リシャルドソン

MF 65 ファビアーノ・パリージ

FW 20 モイーズ・キーン

控え

GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ

GK 30 トンマ-ゾ・マルティネッリ

MF 17 ニコロ・ザニオーロ

MF 23 アンドレア・コルパーニ

MF 27 C. Ndour

MF 32 ダニーロ・カタルディ

MF 44 ニコロ・ファジョーリ

MF 90 マイケル・フォロルンショ

FW 10 アルベルト・グズムンドソン

FW 63 M. Caprini

監督

ラファエレ・パッラディーノ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります