度限りの限定モデル！RAIS「1/43 日産 エクストレイル パトカー」

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(約10.5cm)、日産 エクストレイル S e-4ORCE (T33) 2022 警察本部警備部機動隊災害活動車両と警察本部刑事部機動捜査隊車両 (銀)を2025年2月7日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始しました。

RAI釻S「1/43 日産 エクストレイル パトカー」

名称 :1/43 日産 エクストレイル S e-4ORCE (T33) 2022

警察本部警備部機動隊災害活動車両

限定数 :700台

商品番号:H7432210

JAN :4580198723692

販売料金:8,580円(税込)

名称 :1/43 日産 エクストレイル S e-4ORCE (T33) 2022

警察本部刑事部機動捜査隊車両 (銀)

限定数 :500台

商品番号:H7432211

JAN :4580198724422

販売料金:8,580円(税込)

予約開始日 : 2025年2月7日

発売予定 : 2025年3月〜4月

サイズ : 1/43スケール

ボディ素材 : ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ : (W)150mm×(D)70mm×(H)68mm *透明ケース付

対象年齢 : 14才以上

仕様 : ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 : モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

「日産 エクストレイル S e-4ORCE (T33) 警察車両(パトカー)」とは

2022年に4代目へモデルチェンジした日産のSUVエクストレイルは、今回モデルとなる機動隊災害活動車両や刑事部の機動捜査隊車両をはじめ白黒パトカーなど多くの用途で警察車両に採用されています。

この型のエクストレイルからはガソリン車が廃止された為ハイブリッドのe-POWERのみとなっており今回モデル化の車種は4WDのe-4ORCEとなります。

災害活動車両は全国の機動隊に配備され、災害時に現場で活動出来るようSUVタイプが歴代採用されていますが、機動捜査隊でも近年SUVタイプが採用されることが増えてきています。

商品の特長

1. 一度限りの限定モデル。

RAI’Sではすべて1度限りの限定生産モデルになります。

2. 実際の仕様を忠実に再現

各種赤灯や、パトカーの装備を1/43スケールで可能な限り再現しています。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合があります。

