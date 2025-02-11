【なだれ注意報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前4時12分に、なだれ注意報を鳥取市北部、鳥取市南部、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、琴浦町、大山町、伯耆町、日南町、日野町、江府町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町などに発表（雪崩注意報）
鳥取県では、11日昼前まで高波に、12日までなだれに注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■鳥取市南部
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■岩美町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■若桜町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■智頭町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■八頭町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■三朝町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■琴浦町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■大山町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■伯耆町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■日南町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■日野町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒
■江府町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて警戒