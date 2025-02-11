¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×ÀßÃÖ¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÎà»÷¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¼Ò³°´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âÄ´ºº¤Ø
ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Îà»÷¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ä´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæµï»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤ÏÀè·î23Æü¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤Î¤¦¡¢²áµî¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¶ÐÌ³·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤ä¼è°ú¤¬¤¢¤ë¼Ò³°´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÀìÍÑ¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌò°÷¤ä¿¦°÷¤¬¼çºÅ¤¹¤ë²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç²óÅú¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£