彩りのお菓子が盛りだくさん！北海道・柳月「春結び」

北海道・柳月より、春爛漫ギフト「春結び」が発売されます。

北海道・柳月「春結び」

【価格】1箱(18個入)3,200円(税込)

【販売期間】2月15日(土)〜4月15日(火)頃 ※数量限定・売り切れ次第終了

【商品内容】バターラムレット×3、三方六の小割 いちご×4、お抹茶ドラサン×3、あんバタサン×2、十勝この実×2、月ふわり×2、コメビス ショコラバナナ×1、コメビス メープルナッツ×1、

【柳月直営店】全道の柳月直営43店舗で販売します。

こちらは、毎年変わるお菓子と特製のふろしきがお楽しみポイント。

贈る方も贈られる方も心ときめく、春の華やぎあふれるギフトです。

◆春の癒やしスイーツ7種入り

「春結び」には新作や春限定スイーツ、人気銘菓を織り交ぜた7種のスイーツセットです。

春の新作「バターラムレット」は、芳醇なラムレーズンバター餡をしっとり生地で包んだ和洋折衷スイーツ。

華やかなラムレーズンの香りは、紅茶との相性もぴったり。

春の癒やしのひとときを楽しめます。

他には、2つの春限定品「三方六の小割 いちご」「お抹茶ドラサン」、人気銘菓の「あんバタサン」「十勝この実」「月ふわり」、

米粉仕立ての健康系クッキー「コメビス ショコラバナナ」「コメビス メープルナッツ」、合計7種・18個が楽しめます。

◆柳月特製「癒やしの花柄」ふろしき付き

2025年のテーマは「癒やしの花柄」です。

「桜」や「たんぽぽ」など春のお花や、北海道の代表的なお花「すずらん」など、お花模様を華やかに描きました。

他にも「よつばのクローバー」「エゾリス」「あんバタサン」のキャラクターなど、いろいろなモチーフがにぎやかに描かれています。

お菓子を食べながら、隠れたモチーフを探すのも「春結び」のお楽しみのひとつです。

ふろしきは、お部屋のタペストリーや、女の子の洋服にリメイクされる方もいます。

「春結び」は贈りものにはもちろん、春の家族団らんにもおすすめです。

