照明として新たな命を吹き込む！gram eight「ORIGAMI LAMP Re:Light」
TICのインテリア照明ブランド「gram eight(グラムエイト)」は、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて、「ORIGAMI LAMP Re:Light」プロジェクトを2025年2月6日(木)20時より開始します。
gram eight「ORIGAMI LAMP Re:Light」
TICのインテリア照明ブランド「gram eight(グラムエイト)」は、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて、「ORIGAMI LAMP Re:Light」プロジェクトを2025年2月6日(木)20時より開始。
■プロジェクトについて
このプロジェクトは、コーヒーの抽出器具としての品質基準を満たさなかったORIGAMIドリッパーをインテリア照明として再生する取り組みです。
鉄粉やピンホール、釉薬のハゲなどの特徴が、光と出会うことで個性的な表情を生み出し、世界でたった一つの照明として生まれ変わります。
プロジェクトを通じて、環境負荷の低減とモノの価値の再定義に挑戦します。
■商品展開
・ペンダントライト
・テーブルライト
・キャンドルウォーマー
・ブラケットライト
・ポータブルライト
ペンダントライト・テーブルライト・ウォールライト
キャンドルウォーマー・ポータブルライト
■商品仕様
●素材
・シェード(コーヒードリッパー)：磁器(日本製・岐阜県)
・照明パーツ：真鍮、スチール、大理石、ファブリック、樹脂(中国製)
●組立
・東京都墨田区にて実施
●サイズ
・ペンダントライト ：幅138×奥行138×全長1200mm
・テーブルライト ：幅138×奥行138×高さ170mm
・キャンドルウォーマー：幅140×奥行180×高さ330mm
・ブラケットライト ：幅138×奥行138×高さ155mm
・ポータブルライト ：幅138×奥行138×高さ310mm
■リターン内容
【Re:Light価格】ペンダントライト・テーブルライトプラン：9,900円(税込)
・ペンダントライトまたはテーブルライトから1点選択可
・限定80個
【Re:Light価格】キャンドルウォーマー・ブラケットライトプラン：15,400円(税込)
・キャンドルウォーマーまたはブラケットライトから1点選択可
・限定80個
【Re:Light価格】ポータブルライトプラン：19,800円(税込)
・ポータブルライト1点(USB充電式)
・限定80個
【Re:Light価格】3点セット割プラン：27,500円(税込)
・テーブルライトまたはペンダントライトから3点を自由に組み合わせ可
・限定25個
【Re:Light価格】コンプリート割プラン：44,000円(税込)
・全5種類から、お好きな形状を3点自由に組み合わせ可
・限定20個
【Re:Light価格】キャンドルセットプラン：19,800円(税込)
・キャンドルウォーマー1点とアップサイクルアロマキャンドル1点のセット
・限定25個
※Re:Lightプロジェクトの特性上、色の指定はできません。
どのカラーとの出会いも、一点ものならではの特別なご縁として楽しめます。
■プロジェクト概要
プロジェクト名 ： 廃棄という闇から、新たな輝きへ ORIGAMI LAMP Re:Light
実施期間 ： 2025年2月6日(木)20:00〜3月6日(木)23:59
プラットフォーム： CAMPFIRE
■前回プロジェクト実績
2023年12月に実施したORIGAMI LAMPポータブルライトのクラウドファンディングでは、支援者数111人、目標金額の801％となる2,405,325円のご支援をいただきました。
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