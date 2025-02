照明として新たな命を吹き込む！gram eight「ORIGAMI LAMP Re:Light」

TICのインテリア照明ブランド「gram eight(グラムエイト)」は、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて、「ORIGAMI LAMP Re:Light」プロジェクトを2025年2月6日(木)20時より開始します。

gram eight「ORIGAMI LAMP Re:Light」

■プロジェクトについて

このプロジェクトは、コーヒーの抽出器具としての品質基準を満たさなかったORIGAMIドリッパーをインテリア照明として再生する取り組みです。

鉄粉やピンホール、釉薬のハゲなどの特徴が、光と出会うことで個性的な表情を生み出し、世界でたった一つの照明として生まれ変わります。

プロジェクトを通じて、環境負荷の低減とモノの価値の再定義に挑戦します。

■商品展開

・ペンダントライト

・テーブルライト

・キャンドルウォーマー

・ブラケットライト

・ポータブルライト

ペンダントライト・テーブルライト・ウォールライト

キャンドルウォーマー・ポータブルライト

■商品仕様

●素材

・シェード(コーヒードリッパー):磁器(日本製・岐阜県)

・照明パーツ:真鍮、スチール、大理石、ファブリック、樹脂(中国製)

●組立

・東京都墨田区にて実施

●サイズ

・ペンダントライト :幅138×奥行138×全長1200mm

・テーブルライト :幅138×奥行138×高さ170mm

・キャンドルウォーマー:幅140×奥行180×高さ330mm

・ブラケットライト :幅138×奥行138×高さ155mm

・ポータブルライト :幅138×奥行138×高さ310mm

■リターン内容

【Re:Light価格】ペンダントライト・テーブルライトプラン:9,900円(税込)

・ペンダントライトまたはテーブルライトから1点選択可

・限定80個

【Re:Light価格】キャンドルウォーマー・ブラケットライトプラン:15,400円(税込)

・キャンドルウォーマーまたはブラケットライトから1点選択可

・限定80個

【Re:Light価格】ポータブルライトプラン:19,800円(税込)

・ポータブルライト1点(USB充電式)

・限定80個

【Re:Light価格】3点セット割プラン:27,500円(税込)

・テーブルライトまたはペンダントライトから3点を自由に組み合わせ可

・限定25個

【Re:Light価格】コンプリート割プラン:44,000円(税込)

・全5種類から、お好きな形状を3点自由に組み合わせ可

・限定20個

【Re:Light価格】キャンドルセットプラン:19,800円(税込)

・キャンドルウォーマー1点とアップサイクルアロマキャンドル1点のセット

・限定25個

※Re:Lightプロジェクトの特性上、色の指定はできません。

どのカラーとの出会いも、一点ものならではの特別なご縁として楽しめます。

■プロジェクト概要

プロジェクト名 : 廃棄という闇から、新たな輝きへ ORIGAMI LAMP Re:Light

実施期間 : 2025年2月6日(木)20:00〜3月6日(木)23:59

プラットフォーム: CAMPFIRE

■前回プロジェクト実績

2023年12月に実施したORIGAMI LAMPポータブルライトのクラウドファンディングでは、支援者数111人、目標金額の801%となる2,405,325円のご支援をいただきました。

