ペットボトルの資源循環に係る活動を発信！エコフェスタ 2025 in アルパーク

エコフェスタ 2025 in アルパーク

日時:2月15日(土)、16日(日) 10時〜16時(※両日)

会場:アルパーク西棟1階 センターコート

広島県広島市西区草津新町2丁目26-1

内容:海洋ごみ問題やプラスチック使用量削減に資する商品等の展示、

体験コーナー、ステージイベントなどを展開

フレスタホールディングスは、消費者の海ごみ問題に係る意識を高め海洋プラスチックごみ削減に向けた取り組みを加速化させていくことを目的とし、広島県 及び 無印良品広島アルパークと共催し、ペットボトルや食品トレー等の生活由来のプラスチックを軸とした参加型啓発イベント「エコフェスタ 2025 in アルパーク」を、2025年2月15日(土) 及び 16日(日)の二日間、広島市西区の複合型大型商業施設アルパークにおいて開催。

また、このイベントと併せて、2月7日(金)〜2月16日(日)の期間中、同社グループ企業であるフレスタのフレスタアルパーク店と無印良品広島アルパークの両店舗において、再生PETを使った飲料商品等の購入者、給水サービスやプラスチック容器等の店頭回収の利用者を対象に、海洋プラスチックごみ削減への貢献度を体感できる消費者参加型の啓発キャンペーンも同時開催します。

広島県では、2050年までに瀬戸内海に新たに流出する海洋プラスチックごみゼロを目指し、「GREEN SEA 瀬戸内ひろしま・プラットフォーム」(略称GSHIP※)の参画会員等と連携しながら、使い捨てプラスチックの削減やペットボトル・食品トレー等の資源循環、代替素材の普及促進等に向けた取り組みを行っています。

※GSHIP:広島県が令和3年6月に設立した海洋プラスチックごみ対策に係る官民連携プラットフォーム。

会員は、同社、エフピコをはじめ、飲料・食品メーカー、素材メーカー、広島県内全市町等、135社・団体(令和7年1月29日時点)が参画している。

イベントのポイント・特徴

●ペットボトルの水平リサイクル品やプラスチック代替素材品といった、使い捨てプラスチックの削減につながる商品、ペットボトルの資源循環に係る活動を発信し、日常生活の中で一人ひとりが気軽に取り入れられる活動があることを知ってもらう機会を提供します。

●海洋プラスチックごみ問題に対して、今まで関心がなかった方や子ども達など幅広い年代・層をターゲットに、海岸に漂着している海ごみを展示する「海ごみプール」や海ごみを素材にしたワークショップ、ステージイベント等、“見て、聞いて、さわって学ぶ”参加型イベントです。

●海ごみゼロを目指す広島県、県と包括連携協定を結びアルミボトル缶等の代替素材製品を展開する無印良品、ペットボトルや食品トレー等の店頭回収など資源循環に向けた取り組みを促進する同社、3者による共同イベントです。

また、食品トレー等の製造・販売メーカーであり、GSHIP参画会員でもある株式会社エフピコとも連携し、取り組みを広く発信します。

