米パフ使用で軽い食感！風雅／ゴディバ「海苔ショコラクランチ」
風雅と、ゴディバのコラボレーションが実現し、新商品「海苔ショコラクランチ」が誕生しました。
風雅／ゴディバ「海苔ショコラクランチ」
発売日 ：■2025年2月1日(土)先行販売〜
※数量限定・無くなり次第終了。
三越・伊勢丹内一部のゴディバ店舗
三越・伊勢丹以下各店食品フロア【菓遊庵】
日本橋三越本店(東京都)、銀座三越(東京都)、札幌三越(北海道)、
仙台三越(宮城県)、名古屋栄三越(愛知県)、星ヶ丘三越(愛知県)、
高松三越(香川県)、福岡三越(福岡県)、新潟伊勢丹(新潟県)
※詳細は各百貨店ホームページをご参照ください。
●取り扱い店舗 https://www.godiva.co.jp/shop/a/aNRC/
■2025年秋ごろ
ゴディバ オンラインショップ
全国のゴディバ店舗
※風雅での販売はございません。
(風雅直営店・百貨店内売場・
オンラインショップいずれも取り扱い無し)
価格 ：1,317円(税込)
内容 ：8個入(ミルクチョコレートクランチ)
サイズ ：21×17.5×2cm
賞味期限：製造日より60日
風雅と、ゴディバのコラボレーションが実現し、新商品「海苔ショコラクランチ」が誕生。
「海苔ショコラクランチ」は、全国販売に先立ち2025年2月1日(土)より、三越・伊勢丹内一部のゴディバショップ、および三越・伊勢丹各店 食品フロア【菓遊庵】の一部店舗限定にて先行販売します。
※風雅での販売はございません。
(風雅直営店・百貨店内売場・オンラインショップいずれも取り扱い無し)
※数量限定・無くなり次第終了。
●海苔ショコラクランチ
有明海で育った海苔を丁寧に焼き上げ秘伝のタレで味付けし、ベルギー産のミルクチョコレートとブレンドして米パフで軽い食感に仕上げたクランチチョコレートです。
※乾燥海苔1.8％使用
磯の香り広がる海苔とミルクチョコレートの甘じょっぱい意外な組み合わせ。
海苔とミルクチョコレートの口どけと米パフのサクサク食感が絶妙なバランスで、後を引く食べ心地です。
風雅にて販売中の「海苔ショコラクランチMio(みお)」はホワイトチョコレート、今回のゴディバとの「海苔ショコラクランチ」は、ミルクチョコレートを使用しました。
チョコレートの質も量もUPした特別仕様です。
和洋折衷・新感覚の美味しさがたのしめます。
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