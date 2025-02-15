¤Ä¤¤¤ËÀ®ÇÔ¡ª¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤ÇÉÔÎÑ¸½¾ì¤ò·ã¼Ì¤·¤¿ºÊ¤ÎÌ¾¿äÍý¡Ú19ºÐ¥Ð¥¤¥È¤Ë¾Â¤ëÉÔÎÑÉ× Vol.29¡Û
¤¯¤ß¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤¹¤°½Ð»º¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¥ÉØ¡£
É×¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¯¤ß¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢2¿Í¤Ï½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÉÔÎÑÉ×¤ÎËöÏ©¤È¤Ï!?
19ºÐ¥Ð¥¤¥È¤Ë¾Â¤ëÉÔÎÑÉ× 29ÏÃ
³Î¼Â¤ÊÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤¯¤ß¤µ¤ó¡£¤Ê¤¼¿²¼¼¤Ë¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤É×¤È¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ°ÍÉ¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¶Ã¤¯É×¤Ë¤¯¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤è¡©¡×
¤¯¤ß¤µ¤ó¤¬²È¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔÎÑ¸½¾ì¤ò»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤Î¤ª¤«¤²¡£É×¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
Æþ±¡Ãæ¤Î¤¯¤ß¤µ¤ó¤ÎÌ¾¿äÍý¤Ç¡¢È¢º¬Î¹¹Ô¤«¤é°ìÄ¾Àþ¤Ç²È¤Ëµ¢¤ë2¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¤ª¸«ÄÌ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö19ºÐ¥Ð¥¤¥È¤Ë¾Â¤ëÉÔÎÑÉ×¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Ý¤ó»Ò¡Ë