エソやグチを使用した甘めの味付け！あぐりの丘リゾート「長崎クラフトビール＆式見かまぼこセット」

あぐりの丘リゾートでは、長崎県壱岐島で生まれたクラフトビールと地元に大人気の式見かまぼこのセットを、宿泊者限定で2025年2月5日(水)より販売中です。

あぐりの丘リゾート「長崎クラフトビール&式見かまぼこセット」

期間 :2025年2月5日(水)〜通年

時間 :15:00〜21:00(※ご希望時間にお部屋にお届けします)

料金 :Aセット:クラフトビール1本&かまぼこ2枚分 1,200円(消費税込)

Bセット:クラフトビール2本&かまぼこ3枚分 1,800円(消費税込)

受付 :宿泊予約時または滞在中にフロントにて受付

「ISLAND BREWERY」のクラフトビールは“日本一魚に合う”をコンセプトに作られました。

壱岐島発祥の麦焼酎に使われる白麹を使用することで、自然な酸味が口の中に広がる一番人気の「ゴールデンエール」と壱岐でとれた柚子果汁と柚子皮をたっぷりと使用した、「ゆず麹エール」のクラフトビール2種類が用意されています。

ビール好きの方はもちろん、女性やお酒が弱い方にもオススメできるビールとなっています。

ひとつひとつ手作業で作った、とにかく弾力のある歯ごたえと、魚の旨みが口いっぱいに広がる地元に大人気の式見かまぼことご一緒に楽しめます。

【ISLAND BREWERY(アイランドブルワリー)について】

2021年、青い海と豊かな自然に囲まれた壱岐島に、「ISLAND BREWERY」がグランドオープンしました。

創業130年以上の老舖酒蔵「原田酒造」が、歴史ある酒造をリノベーションし、“魚に合うビール”づくりに挑戦しています。

この想いを実現するために着目したのが、壱岐島発祥である麦焼酎に使われている白麹でした。

白麹由来のクエン酸がもたらす、柑橘を思わせる爽やかな酸味。

そこにフルーティーなポップの香りをまとわせました。

軽やかな飲み口と華やかな香りが、魚料理に優しく寄り添います。

所在地:〒811-5501 長崎県壱岐市勝本町勝本浦249

【式見かまぼこについて】

(船本かまぼこ店)

船本かまぼこの商品は揚げかまぼこの一種類のみです。

かまぼこの大きさ・仕上げの色がいつも同じであるように、温度や時間が絶妙に調節されています。

エソやグチを使用した甘めの味付けで食感も魚肉感が強く、噛むほどに旨みが溢れてきます。

所在地 :〒851-1137 長崎県長崎市式見町200

アクセス:ホテルより車で約12分

(江坂蒲鉾店)

江坂蒲鉾は、数種類のかまぼこがお店のショーケースに並べられています。

弾力があり、イワシの風味が味わえるいわし半月など地元に大人気の商品を取りそろえています。

多くの地元の方や長崎市内の方が購入に来られる人気店となっています。

【あぐりの丘リゾートについて】

Glamping Resort GLANSOはあぐりの丘リゾート内に位置し、長崎市で初めてできたグランピング施設です。

まるでスイートルームの様な居心地を再現した「OCEAN SUITE DOME」では、1棟当たりの広さはテラスも入れて約120平米。

大人6名様でもゆとりを持ってご滞在頂けます。

また人気の美容機器「ReFa」や外のテラスにはジャグジー、テント内にはシャワー室とお手洗いを完備しています。

また、大自然に囲まれた「FOREST DOME」ではアジアンスタイル・北欧スタイル・西海岸スタイルとインテリアが異なる3つのテイストのお部屋を用意しています。

最大大人5名様まで宿泊可能で、自然との一体感が感じられるドーム型のリゾート空間です。

合わせて全12棟、それぞれ異なるタイプのドームテントがあります。

グランピングに宿泊者専用の年中入れるプールやサウナも利用出来ます。

【Glamping Resort GLANSO】

所在地 :〒851-1123 長崎県長崎市四杖町2671-1 あぐりの丘リゾート内

アクセス:[タクシー]長崎駅から約25分

[バス]長崎バス(あぐりの丘行・長崎駅前のりば)利用で約40分

「高原ホテル」バス停下車、ホテル目の前

[車]【長崎バイパス使用の場合】

川平I.Cより(川平有料道路経由)で約15分

長崎多良見I.Cより(川平有料道路経由)で約30分

【九州自動車道使用の場合】

JR長崎駅より約30分

佐世保市より約90分

福岡I.Cより約120分

佐賀大和I.Cより約90分

駐車場 :長崎あぐりの丘高原ホテル内 駐車場(約80台収容可能)

お車をご駐車後に、スタッフがサービスカウンターに案内します。

チェックインとお支払の手続きをさせていただき、

ドームテントへと案内します。

