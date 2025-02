ミクシオマーケティングは、ノンフライポテトチップス「TRICKS」の新味を3月に発売します。

TRICKS サワークリームオニオン味

・TRICKS 15g(約5枚)×12袋入り 各432円(税込)

オリジナル味(JANコード:8994391000027)

キムチ味(JANコード:8994391000034)

アジアンBBQ味(JANコード:8994391000041)

サワークリームオニオン味(JANコード:8994391000478)

ミクシオマーケティングは、ノンフライポテトチップス「TRICKS」の新味を3月に発売。

「TRICKS」は2024年1月に日本発売したインドネシアの人気菓子です。

<商品説明>

★「TRICKS」とは

「TRICKS」は、1枚あたり約17kcalとヘルシーで食べやすいノンフライポテトチップスです。

「TRICKS」は高級菓子としてインドネシア全土で販売されており、インドネシア国内での知名度が高く、日本とインドネシアを結ぶガルーダ航空国際線機内でも提供実績があります。

またこの商品は、ASEANをはじめ中国や台湾、アメリカなど幅広い国にも輸出されています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1枚あたり約17kcalとヘルシー!TRICKSサワークリームオニオン味 appeared first on Dtimes.