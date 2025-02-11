THE¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¢§Â¨¶½¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥È¥ë¡ª¡ª¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Ç¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡ª
30ÉÃ¤ÇÂ¨¶½¥Í¥¿¤òºî¤ë¶Ë¸Â¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯SHOW³«Ëë¡ª
MCÂç¸ç¤¬´ñÁÛÅ·³°¤Ê¤ªÂê¤òÏ¢È¯¡ª
¡Ö¡Ø¤³¤Î¸å¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ÙÀìÍÑ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×
¡Ö¤ªÁ°¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¹¤®¤Ò¤ó¡©inËþ°÷ÅÅ¼Ö¡×
¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶¤»¤Ã¤«¤ÁÎ¹¹Ô¡×
¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡¢¥³¥í¥Á¥¥Ê¥À¥ë¤¬
¡Ô½é»²Àï¡Õ M-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤ò´Þ¤à
Áí½ÅÎÌÌó600¥¥í¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé·³ÃÄ¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡ª
Áí½ÅÎÌÌó600¥¥í·³ÃÄ¤Ï¡¢ÂÎ·¿¤ò³è¤«¤·¤¿¤ªÂê¤Ç¥³¥ó¥È¤òºî¤ê¾å¤²¡¢
¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤ÏÉñÂæÂµ¤«¤é±Æ¥Þ¥¤¥¯¤ÇÁà¤ë¥³¥ó¥È ¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥Ñ¥Ë¥°¥ë¥á¡× ¤Ç¤Î
¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥ì¥¤¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ª
¢£½Ð±é¼Ô¾ðÊó
MC¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¿³ºº°÷¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢
ÀÖ¥Á¡¼¥à¡§°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È
ÀÄ¥Á¡¼¥à¡§¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡¢Ã«ÂóºÈ¡Ê¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡Ë¡¢¥Ê¥À¥ë¡Ê¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï