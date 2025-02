入賞作品は、牛乳のPR動画として活用！関東生乳販売農業「牛乳って、いいな。動画コンテスト」

関東生乳販売農業協同組合連合会は、2025年2月10日(月)〜2025年4月6日(日)の期間、『牛乳って、いいな。』をコンセプトにした動画コンテストを初開催します。

関東生乳販売農業協同組合連合会は、2025年2月10日(月)〜2025年4月6日(日)の期間、『牛乳って、いいな。』をコンセプトにした動画コンテストを初開催。

牛乳は、そのまま飲むのはもちろん、どこでも手に入り、料理やお菓子にも広く使われ、わたしたちの暮らしに欠かせない食品です。

美味しくて栄養豊富、酪農家と乳牛が届けてくれる大切な贈り物。

その魅力をより多くの人に伝えるため、新たな取り組みとして動画コンテストを企画しました。

入賞作品は、牛乳のPR動画として活用予定です。

概要

<募集内容>

・テーマ:見た人が「牛乳って、いいな。」と感じるようなもの

・動画時間:3分以内(応募数の制限なし)

・ジャンルやテイストは問いません。

※動画内に「実写の牛乳(種類別『牛乳』)」を使った映像または画像を挿入することが必須

<応募方法>

・Instagramでの応募:

コンテストの公式Instagramアカウント(@gyunyu.iina.prmovie)をフォローし、コンテスト用ハッシュタグ(#牛乳っていいな)をつけて、応募者のInstagramアカウントから動画(リール)を投稿してください。

・データ送付での応募:

公式サイトの応募フォームにて、必要事項を入力してください。

Googleドライブなどのオンラインストレージを利用いただき、データダウンロードURLを応募フォームに入力ください。

なお、応募者は、自己の費用と責任で当該第三者のサービスを利用するものとします。

※ダウンロードパスワードの設定はしないでください。

※YouTubeなどのメディアに動画をアップロードし、動画再生のリンクを共有しての応募は不可とします。

※募集期間終了後の(2025年4月初旬まで)ダウンロードできるように設定してください。

<開催スケジュール>

募集期間:2025年2月10日(月)〜2025年4月6日(日)

募集締切:2025年4月6日(日)

審査期間:〜2025年4月中旬

結果発表:2024年4月下旬予定

<賞>

最優秀賞 1点 賞金10万円+副賞

優秀賞 2点 賞金5万円+副賞

審査員特別賞 1点 賞金2万円+副賞

佳作 5点 賞金1万円+副賞

※副賞:MILK JAPANオリジナルグッズ

<コンテストサイト>

https://gyunyu-iina-movie.com/

<参加資格>

個人/団体、アマチュア/プロは問わない。

日本在住かつ日本語によるコミュニケーションがとれること。

<参加費>

無料

主催 : 関東生乳販売農業協同組合連合会

運営 : スターフィールド「牛乳って、いいな。動画コンテスト」係

MAIL : contact@gyunyu-iina-movie.com

