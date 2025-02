プレミアムラム「Flor de Cana <フロール・デ・カーニャ>」を使用した新たなオリジナルカクテルが、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」のいちごが手掛ける「THE KNOT HIROSHIMA(ザ ノット 広島)」のルーフトップバー「Kei」にて、2025年2月1日(土)より提供中です。

THE KNOT HIROSHIMA「オリジナルカクテル」

プレミアムラム「Flor de Cana <フロール・デ・カーニャ>」を使用した新たなオリジナルカクテルが、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」のいちごが手掛ける「THE KNOT HIROSHIMA(ザ ノット 広島)」のルーフトップバー「Kei」にて、2025年2月1日(土)より提供中☆

THE KNOT HIROSHIMAの14Fにあるルーフトップバー「Kei」にて、14:00〜23:00のKNOT Hour限定でフロール・デ・カーニャを使用したオリジナルカクテルを提供します。

KNOT Hourでは14Fのカウンターで両替できるホテルオリジナルコインを使用し、フードやドリンクを楽しめます。

宿泊の有無に関わらず利用できます。

フロール・デ・カーニャ12年を使用したオリジナルカクテル

◆THE VOLCANO(ザ・ヴォルケーノ)

力強い火山をテーマに、繊細な氷やザクロのガーニッシュで流れる溶岩を表現したカクテル。

フロール・デ・カーニャ12年のエレガントな甘さと、ザクロとライムの甘酸っぱさが絶妙に調和し、なめらかで上品な口当たりを楽しめます。

THE VOLCANO(ザ・ヴォルケーノ)

◆THE ISLAND(ジ・アイランド)

自然の生態系の豊かさと生命力をイメージしたカクテル。

フロール・デ・カーニャ12年とフロール・デ・カーニャ4年の深みのある味わいに、爽やかなパイナップルジュースを組み合わせ、トロピカルな風味に仕上がっています。

THE ISLAND(ジ・アイランド)

◆THE EARTH(ジ・アース)

地球に広がる大地を表現した、琥珀色が印象的なカクテル。

フロール・デ・カーニャ12年の奥深い味わいをベースに、スパイスアップルシロップのフルーティーな甘みとシナモンの香りを加えることで、一口ごとに芳醇かつ繊細な風味を楽しめる一杯となっています。

THE EARTH(ジ・アース)

フロール・デ・カーニャを使用したオリジナルカクテルの他、フロール・デ・カーニャ4年を使用したダイキリやキューバリブレなどのスタンダードカクテルも用意しています。

平和記念公園や広島の街並みを一望できるルーフトップの開放的な空間の中、バーテンダーの自由な感性が融合したカクテルを楽しめます。

●期間:2025年2月1日(土)〜

●時間:「KNOT Hour」14:00〜23:00(L.O.22:30)

●場所:THE KNOT HIROSHIMA ルーフトップバー「Kei」

(広島県広島市中区大手町3-1-1 14F)

●料金:オリジナルカクテルは各1,800円(税込)または、ホテルオリジナルコイン8枚

ルーフトップバー「Kei」

THE KNOT HIROSHIMA

【フロール・デ・カーニャ】

「Flor de Cana」はスペイン語で「サトウキビの花」を意味します。

1890年以来、創業者一族によって製造されるラム酒は、ニカラグアで最も活発な火山であるサンクリストバルの麓にある蒸留所にて100%再生可能エネルギーで蒸留され、人工成分やいかなる種類の添加物も使用せずにバーボン樽で自然熟成されます。

これまでに200以上の国際的な賞を受け、世界最大の酒類コンペティションである「International Wine & Spirits Competition」にて2017年に「Global Rum Producer of the Year」、スペインで開催された国際ラム会議が開催するコンクールで世界最高のラム蒸留所に選ばれるなど、世界中で高い評価を得ています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ザクロとライムの甘酸っぱさ!THE KNOT HIROSHIMA「THE VOLCANO」 appeared first on Dtimes.