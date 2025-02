端材を使用しているため、色柄のバリエーションが豊富！MAJUN OKINAWA「アップサイクルしたレディース服飾雑貨全3種」

かりゆしウェアブランド「MAJUN OKINAWA」より、製造過程で発生する端材や残布をアップサイクルしたレディース服飾雑貨全3種をMAJUN OKINAWA各店舗にて2025年2月7日(金)より販売中です。

MAJUN OKINAWA「アップサイクルしたレディース服飾雑貨全3種」

シュシュ(大)

価格 :1,320円(税込)

シュシュ(小)

価格 :990円(税込)

ヘアバンド

価格 :1,760円(税込)

■商品特長

【アップサイクル素材で生まれたシュシュとヘアバンド】

裁断工程で発生する端材をアップサイクルし、新たにシュシュとヘアバンドとして生まれ変わりました。

廃棄予定の素材を活用することで、環境に配慮した商品となっています。

【上品で華やかなデザイン】

ブラウスやワンピースに使用される素材を選定することで、上品さと華やかさを兼ね備えた仕上がりに。

女性らしい色柄が特徴で、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。

【豊富なバリエーション】

端材を使用しているため、色柄のバリエーションが豊富。

1点1点異なるデザインで、自分だけのお気に入りを見つけることができます。

【2サイズ展開のシュシュ】

小さいサイズはお子様でも使いやすく、ボリューム感がある大きいサイズは、ヘアアレンジのアクセントとしても最適です。

【快適な付け心地のターバン風ヘアバンド】

ターバン風ヘアバンドには、バックに伸縮性のあるゴムを採用。

頭にしっかりフィットしながらもストレスフリーな付け心地を実現。

長時間の使用でも快適に着用できます。

<取扱店舗>

MAJUN OKINAWA各店舗

https://www.majun-okinawa.jp/shopinfo/

