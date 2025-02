曲げや衝撃に対する耐久性も向上！ジェイダブルシステム「マジックラインF280」

ジェイダブルシステムは、流れるカラー点灯を行うLEDテープ「マジックラインF280」を、2025年1月31日より販売中です。

ジェイダブルシステム「マジックラインF280」

発売日 : 2025年1月31日(金)

種類 : 非防水、高耐防水(透明)、乳半ドーム型

価格 : 14,850円(税込)

内容 : LEDテープ × 1巻

サイズ : 幅10mm × 厚み1.7mm × 長さ500cm

カラー : マジック(赤&緑&青)

販売場所: 同社ホームページ

■商品の特徴

*超小型RGBパッケージを隙間なく配列した新構造

テープ基板上に新型の超小型RGBパッケージ(SMDチップ)を隙間なく実装し、従来のマジックLEDテープよりもさらに明るく、さらに鮮やかに点灯します。

曲げや衝撃に対する耐久性も向上しており、不点灯や故障が起きにくくなりました。

*専用マジックコントローラーで自在に点灯を操作

点灯には同社マジックLEDテープ専用コントローラーが必須となります。

コントローラーからテープ基板上のICチップに信号を送り、ボタン操作で簡単に点灯の動き(点灯パターン)を切り替えられます。

さらに明るさ、動きの速度調整などを行うこともできます。

*透明シリコンで覆った高耐防水タイプ

標準品の非防水タイプのほかに、保護等級IP67の高耐防水タイプも用意されています。

全体をシリコンで覆ったことで水や埃の侵入を完全に防ぎ、主に屋外での照明に適しています。

シリコンが透明なので、明るさや色味は通常と遜色ありません。

*ドーム型乳半シリコンで覆った新製品

新製品「乳半ドーム型」も販売を開始しました。

光と光の間に一切隙間のないドットレス点灯を行う高耐防水タイプで、さらに大きめのドーム構造で点灯の照射角度を180度に拡散します。

高い防護性能を備えつつ、マジックLED特有の流れる点灯をフルに活かすことができる新製品です。

