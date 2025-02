【シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII】2月11日 発売価格:7,700円~

2KとFiraxis Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用シミュレーション「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」を2月11日に発売する。価格は7,700円から。なおPC版は、SteamおよびEpic Games Storeにて配信。MacおよびLinux(Steam)にも対応する。Steam版は2月12日より発売予定。

本作は、ストラテジーゲーム「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズ最新作。本作では、プレーヤーの国家が発展する過程で下された数々の戦略的な判断がそれぞれの「時代」に継承されることによって、唯一無二の文化と歴史が形作られていく。プレーヤーは、歴史に名を残した多くの伝説的指導者の内の1人となって国を統治し、人類の歴史をいくつかに区切った「時代」ごとに自国を体現する新たな文明を選択することにより、自分だけの物語を紡いでいくことになる。

ゲーム概要

【『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』ゲームプレイ公開トレーラー】

シリーズ最新作となる本作では、チュートリアルが改善され、ゲームシステムもブラッシュアップされている。たとえば、指揮官の命令で軍隊を1ユニットとして動かせるようになったり、複数回プレイして指導者の進行ボーナスをアンロックできたり、川を船で渡れる新システムを採用したりしている。

“時の試練”に耐えうる一大国家を築こう

人類の歴史における様々な時代を反映した国家を導いていく。「時代」によって特有の文明や資源、探検可能な土地、ゲームシステムが存在。限定された特別な旅を「時代」毎に用意することで、より奥深く没入感のある歴史的ストラテジー体験を実現している。各「時代」で科学的、文化的、軍事的、経済的なマイルストーンを達成すると、次の「時代」を優位に始めることができる。

新しい「時代」に合わせて国家を進化させよう!

適応力を活かして時の試練に耐えうる国家を築いていく。各「時代」の始めには国家を再構築しながら新たな歴史の道を切り拓く。前の時代で達成した成果によって新「時代」で選択できる文明が決まる。国家を進化させることで新しいボーナスとユニットがアンロックされ、国力を維持しやすくなる。

先見の明がある指導者になる!

本作では、指導者のラインナップが「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」史上最多となる。強大な軍事力や政治力を誇る伝統的な国家元首から、哲学や科学、人権などで後世まで影響を残した先進的な指導者までそろっている。それぞれの指導者は独自の能力を持っており、ゲームプレイの中で獲得したカスタマイズ可能な属性によってさらに強化できるため、移り変わる時代に合わせて、戦略を強めたり転換したりすることが可能。シリーズ史上初、文明と切り離して指導者を選択できるようになったことで、異なるボーナスを組み合わせて、かつてない戦略を練る自由が生まれた。

リアルに表現された世界を探索!

建築物やユニットに多様な文化のスタイルが反映され、国家の描写がさらにリアルになった。他の歴史的指導者たちと直接向き合う描写を取り入れたことで、外交でも宣戦布告でも現実味がより増している。領土が拡大し都市が発展していくと、国家の鮮やかな景色が滑らかに繋がり、活気ある大都市が目の前に広がっていく。

マルチプレイで戦略力を試そう!

オンラインで他のプレーヤーと対戦可能。「マルチプレイヤーマッチ」では、複数の「時代」にまたがり大規模に競い合うことも、1つの「時代」で手短に楽しむこともできる。PCと家庭用ゲーム機でのクロスプレイも完全サポート。プラットフォームを問わず友達と一緒に遊べる。

【「マルチプレイヤーマッチ」について】

オンラインによるプレイと機能の利用(進展ボーナスを含む)にはインターネット接続と2Kアカウント(対象年齢は国や地域によって異なる)が必要。Xbox、プレイステーション、PCでは、「古代」と「探検」の時代は最大で5人のプレーヤーに対応する。「現代」の時代は最大8人のプレーヤーに対応。Nintendo Switchでは、「古代」と「探検」の時代は最大で4人のプレーヤーに対応し、「現代」の時代は最大6人のプレーヤーに対応する。

特定の「クロスプレイマルチプレイヤーゲーム」には、マップサイズの制限が適用される場合がある。詳細は以下特設ページを確認してほしい。なお、Xboxとプレイステーションでのオンラインプレイには、有料サブスクリプションが別途必要。利用規約が適用される。

□特設ページ

「デラックス エディション」、「創始者エディション」も登場

ゲーム本編に「テカムセ&ショーニー パック」、発売後DLC「世界の交差点」コレクション、「デラックス コンテンツパック」を含む「デラックス エディション」および、デラックスエディションの内容に、発売後DLC「統治権」コレクションと「創始者コンテンツパック」を含む「創始者エディション」も発売される。

「デラックス エディション」

価格:12,650円(Nintendo Switch版のみ 11,500円)

「創始者エディション」

価格:16,500円(Nintendo Switch版のみ 15,400円)

「創始者エディション」はデジタル版のみとなっており、2月28日までの期間限定販売となる。

