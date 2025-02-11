１８９６年：朝鮮王朝２６代王の高宗が皇太子と共にロシア領事館に移り、政務を行う（露館播遷）



１９０６年：皇城基督教青年会（ソウルＹＭＣＡ）とドイツ語学校の学生が朝鮮初の野球試合を開催



１９２１年：朝鮮体育会が第１回全国サッカー大会を開催



１９４０年：日本が朝鮮人に対し創氏改名を強制



１９４７年：政府が公民証制を実施



１９５１年：慶尚南道・居昌で国軍が一般市民５２０人余りを無差別虐殺



１９８９年：南北交流特別法を閣議決定



２００３年：ソウル市が清渓川復元基本計画を発表



２０１４年：ソチ冬季五輪のスピードスケート女子５００メートルで李相花（イ・サンファ）が五輪新を記録し２大会連続の金メダル

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