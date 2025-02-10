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10日午後11時17分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は苫小牧沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、八戸市、三沢市、野辺地町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町、階上町、むつ市、大間町、それに東通村、岩手県の久慈市、野田村、盛岡市、それに軽米町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□北海道
函館市

□青森県
平内町　外ヶ浜町　八戸市
三沢市　野辺地町　東北町
六ヶ所村　おいらせ町　三戸町
五戸町　青森南部町　階上町
むつ市　大間町　東通村

□岩手県
久慈市　野田村　盛岡市
軽米町

■震度1
□北海道
七飯町　鹿部町　札幌東区
千歳市　知内町　登別市
白老町　厚真町　安平町
むかわ町　日高地方日高町　平取町
新ひだか町　浦河町　様似町
帯広市

□青森県
青森市　つがる市　今別町
蓬田村　中泊町　十和田市
七戸町　六戸町　横浜町
田子町　風間浦村　佐井村
藤崎町

□岩手県
宮古市　山田町　田野畑村
普代村　岩手洋野町　二戸市
八幡平市　葛巻町　岩手町
矢巾町　九戸村　一戸町
大船渡市　釜石市　住田町
大槌町　花巻市　遠野市
一関市　平泉町

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　岩沼市　石巻市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。