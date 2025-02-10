北海道、青森県、岩手県で最大震度2の地震 北海道・函館市、青森県・平内町、外ヶ浜町、八戸市、三沢市
10日午後11時17分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は苫小牧沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、八戸市、三沢市、野辺地町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町、階上町、むつ市、大間町、それに東通村、岩手県の久慈市、野田村、盛岡市、それに軽米町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□北海道
函館市
□青森県
平内町 外ヶ浜町 八戸市
三沢市 野辺地町 東北町
六ヶ所村 おいらせ町 三戸町
五戸町 青森南部町 階上町
むつ市 大間町 東通村
□岩手県
久慈市 野田村 盛岡市
軽米町
■震度1
□北海道
七飯町 鹿部町 札幌東区
千歳市 知内町 登別市
白老町 厚真町 安平町
むかわ町 日高地方日高町 平取町
新ひだか町 浦河町 様似町
帯広市
□青森県
青森市 つがる市 今別町
蓬田村 中泊町 十和田市
七戸町 六戸町 横浜町
田子町 風間浦村 佐井村
藤崎町
□岩手県
宮古市 山田町 田野畑村
普代村 岩手洋野町 二戸市
八幡平市 葛巻町 岩手町
矢巾町 九戸村 一戸町
大船渡市 釜石市 住田町
大槌町 花巻市 遠野市
一関市 平泉町
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 岩沼市 石巻市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。