BE:FIRST、最新曲「Spacecraft」ドームツアーでのライブ映像公開
BE:FIRSTが自身初の4大ドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞より、先週2月5日にリリースされた最新曲「Spacecraft」のライブ映像を公開した。
◆「Spacecraft」ライブ映像
「Spacecraft」はドームツアーのために制作された楽曲。今回公開されたライブ映像は、まさにそのドームツアーでのパフォーマンスの模様だ。
リリース情報
2025年2月5日（水）発売
購入：https://befirst.lnk.to/6thSingle
配信：https://BEFIRST.lnk.to/Spacecraft_Sailing
1.Spacecraft
2.Sailing（TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌）
3.誰よりも（映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌）
4.I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜
全4曲収録
◾️LIVE盤
［SG+DVD（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61496/B
価格：\5,665（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61497/B
価格：\5,665（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61496/B・AVCD-61497/B）
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
◾️MV盤
［SG+DVD（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61498/B
価格：\2,915（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61499/B
価格：\2,915（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61498/B・AVCD-61499/B）
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
◾️ワンピースアニメ盤 ジャケット：ワンピースアニメ絵柄
［SG+DVD（スマプラ対応）］ワンピースアニメ盤
品番：AVCD-61500/B
価格：\2,805（税込）
初回仕様：紙ジャケット
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61501/B
価格：\2,805（税込）
初回仕様：デジパック
［映像収録内容］（AVCD-61500/B・AVCD-61501/B）
1.Sailing -Music Video-
2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
［SG（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61502
価格：\1,815（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
◾️初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
［SG+DVD（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番：AVC1-61503/B
価格：\8,580（税込）
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番：AVC1-61504/B
価格：\8,580（税込）
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
［映像収録内容］（AVC1-61503/B・AVC1-61504/B）
Music Video
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.Guilty -Special Dance Performance Video-
4.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
ワールドツアー情報
2025年
4月22日（火）ロサンゼルス：The NOVO
4月23日（水）サンフランシスコ：The Regency Ballroom
5月15日（木）台北：Zepp New Taipei
5月24日（土）バンコク：Samyan Mirtown Hall
6月1日（日）ロンドン：O2 Forum Kentish Town
6月3日（火）パリ：Bataclan Theatre
6月4日（水）アムステルダム：Melkweg
6月6日 (金) フランクフルト：Batschkapp
6月8日（日）ニューヨーク：Webster Hall
6月10日（火）フィラデルフィア：Keswick Theatre
6月12日（木）ワシントン：The Howard Theatre
6月14日（土）シカゴ：Copernicus Center
6月17日（火）ホノルル：Hawaii Theatre
6月28日（土）香港：会場は後日解禁
7月5日（土）シンガポール：Capitol Theatre
▼BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 特設サイト
https://befirst.tokyo/tour/worldtour2025/
ファンミーティンクツアー情報
＜BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-＞
・東京・有明アリーナ
2025年11月1日（土）/ 11月2日（日）
・大阪城ホール
2025年11月8日（土）/ 11月9日（日）
・サンドーム福井
2025年11月15日（土）/ 11月16日（日）
・広島グリーンアリーナ
2025年11月22日（土）/ 11月23日（日）
・愛知・AICHI SKY EXPO HALL A
2025年11月29日（土）/ 11月30日（日）
・マリンメッセ福岡A館
2025年12月13日（土）/ 12月14日（日）
・新潟・朱鷺メッセ
2026年1月17日（土）/ 1月18日（日）
・あなぶきアリーナ香川
2026年1月24日（土）/ 1月25日（日）
・宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年1月31日（土）/ 2月1日（日）
・北海道・札幌きたえーる
2026年2月14日（土） / 2月15日（日）
関連リンク
◆BE:FIRST オフィシャルX
◆BE:FIRST オフィシャルInstagram
◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル