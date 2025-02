7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、自身初の4大ドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』より最新曲「Spacecraft」のライブ映像を10日、公開した。「Spacecraft」は4大ドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」のために書き下ろされた新曲。BE:FIRSTの楽曲制作を熱望し、初参加のプロデューサー・SAS(INIMI)、BE:FIRST楽曲には欠かせないソングライター・LOAR(INIMI)とSKY-HIがコライトで制作した。

BE:FIRSTの活動の勢いそのままに「この地球ごと全部ひっくり返す」奇想天外、予想不能な展開が襲いかかるスペイシーでアブストラクトなトラックと、さらに磨きのかかった唯一無二の声の存在感でつくり上げたアグレッシブなダンスチューンとなっている。公開されているMusic VideoやDance Practice映像などでは、メンバーのSOTAが制作した質感を追求したコレオグラフが話題を呼んでいる。今回公開されたライブ映像は、2月2日に約30万人を動員して完走したばかりのドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』でのライブパフォーマンスとなる。ライブのクライマックスで披露された本楽曲の圧巻のパフォーマンスを体感できる。新シングル「Spacecraft/Sailing」は、「Spacecraft」に加え、TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」の2曲をタイトルに据え、RYOKIが俳優・三山凌輝として主演を務める7日公開予定の映画『誰よりもつよく抱きしめて』の主題歌「誰よりも」や、メンバーのソロ企画「One of the BE:ST」の第2弾として『BMSG FES’24』でも披露されたLEOによるソロ曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」の計4曲が収録される。MV盤には、「Spacecraft」「Sailing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。LIVE盤には昨年8月18日に開催された『SUMMER SONIC 2024』の模様を完全収録。デビュー3年目にしてMOUNTAIN STAGEのトリを飾った約1時間のパフォーマンスを堪能できる。BMSG MUSIC SHOP限定盤にはMV盤・LIVE盤の映像に加え、「Guilty」のSpecial Dance Performance映像と未公開のBehind The Scenes映像が収録される豪華内容となっている。