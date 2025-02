LAPONEグループ所属アーティストが集結する合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』が、1月31日から2月2日まで3日間にわたって東京ドームで開催された。3度目の開催となる今回、1週間にわたってLAPONEが東京ドーム付近をジャック。1月27日から29日にかけては、JO1とINIのメンバーによるプロデュースライブ『SHOW PRODUCED by MEMBERS』や、ME:I、IS:SUE、DXTEENによるファンミーティングが、2月1日には同社の崔信化(チェ・シンファ)社長によるトークイベント『LAPONE SYMPOSIUM』が行われた。さらに、全日程、東京ドーム周辺でメンバープロデュースの限定フード等も販売され、文字通りLAPONE ENTERTAINMENTを丸ごと体感できる“フェス”のような1週間となった。

今回の『LAPOSTA』は、JO1、INI、DXTEENに、LAPONE GIRLS所属のME:IとIS:SUEも加わり、ますます層が厚くなったLAPONEを見られる機会でもあった。1月31日にはLAPONE ENTERTAINMENT同様に韓国のCJ ENMの傘下事務所であるプロダクション・WAKEONE所属のZEROBASEONE、2月1日には同じくKep1er、iznaも出演し、スペシャルなステージを見せた。本稿では、ファイナルを迎えた2月2日の模様をお届けする。

トップバッターを務めたのはME:I。ホットピンクのジャケットにベビーピンクのシミラー衣装を見にまとった彼女たちは、10人横一列に並び、ステージ上方から登場。「想像以上 (ME:I ver.)」で堂々と開幕を宣言し、リーダー MOMONAの「新しい時代作っていきましょうー!」との声が会場を盛り上げた。続けて、DXTEEN「Dance On Open World」、INI「Rocketeer」、IS:SUE「Breaking Thru the Line」もステージを彩り、JO1のデビュー曲「無限大」では全5グループがステージ上に集結。圧巻のダンスで『LAPOSTA』ファイナルの火蓋を切って落とした。JO1、INI、DXTEENによる『LAPOSTA』テーマソング「LOVE ALL STAR」や、1位でデビューしたMOMONAを頂点に回転式ステージで披露された、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』出身のME:IとIS:SUEによる同番組のテーマソング「LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~」でも、LAPONEのBOYSとGIRLSそれぞれの魅力を体感することができた。

前半はグループごとのステージが目白押し。同社のボーイズグループの末っ子・DXTEENは、リーダー・谷口太一が振付を手がけた「Handle」や、冬のラブソング「Snowin'」、グループ初のドラマ主題歌でもある最新曲「Good Vibes」を元気いっぱいに披露した。クールビューティーの名に相応しいオーラで女性をも虜にするIS:SUEは、黒地や紫の生地に金の刺繍を施した高級感ある装いで登場。デビュー曲「CONNECT」に始まり、休養中のRINの分まで3人が弾丸のようなソロダンスで場を沸かせた「THE FLASH GIRL」、会場中が息を呑んで見入った「STATIC」で、幅広い音楽性を証明した。ME:Iは、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のコンセプト評価課題曲だった「&ME」を筆頭に、デビュー曲「Click」や“ゆらゆらミラージュ”がSNSで大流行した「Hi-Five」、映画『モアナと伝説の海2』日本語版エンドソング「ビヨンド~越えてゆこう~」を披露。AYANEがハイトーンボイスで〈私はモアナ〉と歌い上げた瞬間、明るい光が降り注ぐようにステージを照らした。

刹那、正面スタンド近くのエンドステージ付近で悲鳴が上がる。“治安が悪い”という表現も褒め言葉になるほど満載の漢気で登場したINIは、「MORE」「TELEVISION」「DROP」とノンストップで駆け抜け、この日追加された「BOMBARDA」へ。崔社長を元にしたキャラクターの着ぐるみが乱入するハプニングもありつつ、「WMDA(Where My Drums At)」ではド派手な特効と炎がこれでもかと叫びを上げた。ここで、青衣装のINIが鏡に似た11の回転扉の前に横一列で立ち、中に入っていった瞬間、入れ替わるように真っ赤な衣装のJO1がステージに現れ観客の驚声を誘う。無機質さを引き立てるシンクロダンスと底なしの魅惑的な表情に翻弄される「ICY」は、大平祥生が「とてもJO1に合ってる曲」(※1)と語る通り、彼らの魅力をふんだんに引き出していく。11人は「Phobia」「Love seeker」「JOin us!!」でも観客とコミュニケーションを取りながら会場を盛り上げた。

後半はシャッフルユニットを展開。『LAPOSTA』でしか見られないステージで観客を楽しませる。シャッフルユニットでは、JO1がME:Iの「Cookie Party」をしっとりと、ME:IがJO1の「OH-EH-OH」とINIの「Brighter」をとびきりかっこよく、INIがME:Iの「Click」をキュートにカバー。『PRODUCE 101 JAPAN』出身の3組の普段とはまた異なるパフォーマンスが光った。

混合ユニットで先陣を切ったのは、5グループのリーダー5名(JO1/與那城奨、INI/木村柾哉、DXTEEN/谷口、ME:I/MOMONA、IS:SUE/NANO)によるJO1の「GrandMaster」。『PRODUCE 101 JAPAN』のデビュー評価審査課題曲としても知られ、〈誰が王者なのか〉と歌うこの曲こそ、まさに実力面でも人格面でもチームを牽引するこの5人に相応しいステージだったと言えるだろう。その後も、DXTEEN「Brand New Day」やJO1「Trigger」、INIの「LOUD」……と息つく暇もなく続いていく混合ユニット。“Emerald Spark”チーム(MIU、MOMONA、SHIZUKU、KEIKO、SUZU、RINO)のME:I「CHOPPY CHOPPY (ME:I ver.)」ではIS:SUE・RINOのロングトーンが一段と映える。さらに、“Pearl Grace”チーム(與那城、白岩瑠姫、木全翔也、大平、田島将吾、後藤威尊、佐野雄大、藤牧京介、福田歩汰、大久保波留)のJO1「SuperCali」では、INI 藤牧のドアップの表情に歓声が上がるなど、持ち歌ではないアーティストたちが曲をモノにする姿が印象的だった。

一方、懐かしの楽曲で魅力が炸裂する場面も。“Sapphire Mystique”チーム(COCORO、RAN、AYANE、KOKONA、RINON、NANO、YUUKI)は、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』コンセプトバトル課題曲の「TOXIC」を披露。7人中5人がオリジナルメンバーの中、YUUKIの肩チラやAYANEのハイトーンにひときわ歓声が大きくなり、1年半前からグッと進化したステージを見ることができた。

INI「10 THINGS」では、ここまで妖艶な雰囲気だった照明から一転、眩い光に包まれたステージで楽しませる。さらに、JO1・鶴房汐恩と川西拓実の煽りで続く“Ruby Flame”チーム(河野純喜、川西、鶴房、許豊凡、髙塚大夢、池粼理人、松田迅、谷口、平本健)の「BOMBARDA」では、無限に広がるレーザーが会場中を照らす中、JO1のメインボーカリスト・河野のロングトーンが響き渡った直後、池粼のドスの効いた「全員出てこいやー!」との声で5グループ全員がステージに集結。総勢43名で、まさに“爆弾”のようなパフォーマンスを踊り切った。

そこから間髪入れず始まったのは、INIのロックナンバーを代表する「FANFARE」。INIのリーダーである木村と西洸人の“キム西”コンビのツーショットがモニターに映ると黄色い声が上がり、ノリのいいロックサウンドで〈全てが壊れるほど〉にドームを熱狂させた。「もっと上まで騒げー!」と叫ぶ川西の声で続くのは、JO1「HAPPY UNBIRTHDAY」。ここからはJO1とINIが二手に分かれてトロッコで外周を周り、メインステージではDXTEENが、センターステージ付近ではME:IとIS:SUEが盛り上げる。COCOROが「皆さんペンライトを上にかざしてください!」と呼び掛けたME:I「Our Diary」では、センターステージで背中を預け合って円になった11人が、客席に向かって大きく手を振った。さらに、「スタンドのみんな今からそっち行きますよ! 会場全体で一緒になっていきましょう!」とミニトロッコに乗り換えたIS:SUEが「Tiny Step」を歌い上げる。YUUKIの肩にNANOがもたれかかり、2人でハートを作った瞬間、ドームが悲鳴にも似た歓声に包まれた。

JO1「RadioVision」では、木全の「祥生の可愛い顔を焼き付けて帰ってください!」というセリフを隣で聞いて笑う大平の頬に、木全が口付けようとする場面も。メンバーの素のやり取りが見られるのもアットホームなライブの醍醐味だ。終盤、DXTEEN・平本が、「ラポスタ最終日! もっとテンション上げていきましょう~!」と熱気にブーストをかけ、「DREAMLIKE」に突入する。久々に彼らを見た人は“平成ビジュ”がSNSで話題となっていた寺田香信や蛍光緑のヘアカラーが遠くからも目立った平本など、DXTEENメンバーのビジュアル面での著しい成長にも驚いたことだろう。INI「HERO」とJO1「Test Drive」がお祭り騒ぎに拍車をかけたラストスパートでは、INI・西とJO1・川西が肩を組んでじゃれ合ったり、INI・木村とJO1・白岩が笑顔で会話していたりと、グループを超えた絆も散見された。ラストにはJO1・河野の「せーのっ!」の一言で飛んだ銀テープが、華々しく『LAPOSTA』のフィナーレを飾った。

全てのセットリストを終えた後、「デビューして1年が経ち、LAPONEの仲間としてドームに立てて光栄です」(ME:I/RAN)など各グループのコメントが続く中、JO1・川西の「もう1回見たいですね! ゆらゆらミラージュ!」というリクエストを受けて、ME:Iが「Hi-Five」のダンスを再現。「先輩方からたくさんの刺激を受けました!これからもIS:SUEらしく4人で、〈君は君!〉の精神で音楽を届けていきます!」(IS:SUE/RINO)と「Breaking Thru the Line」の歌詞を引用したコメントに川西が「君は君! 誰なのだ?」と無茶振りをすると、NANOが「NANOなのだ!」と愛嬌たっぷりに返し、会場中を虜にしていた。また、DXTEEN・田中笑太郎の「今日ドームにお越しのラブリーちゃん(JO1・金城碧海による「LAPONEファン」の呼称)の皆さん、ありがとうございました!」「来年も再来年もこの空間が続いていくといいなと思いました! 今日はお疲れ様でした!」との爽やかなコメントに、田中より10歳年上の全グループ最年長メンバー・與那城は「焼肉連れていきたい」と呟き、心を鷲掴みにされたようだった。

最後には河野が、「こんな大きな会場で3日間、ありがとうございました! 5グループ全員愛してください! 僕も愛してください!」とコメント。また、與那城も、「3日間来てくださった皆さん、ありがとうございました。そして今まで支えてくださったスタッフの皆さん、本当に寝ずにやってくださったと思います。これからも僕たち成長していくと思いますので、見守っていただけたら嬉しいです!」と総括した。

メンバーが去った直後から、ドームには「アンコール」の声が響き渡っていた。すると、再び会場が暗転し、スクリーン中央の『LAPOSTA』ロゴが点滅し始める。その時、同社の崔社長のキャラクターが再びステージに登場。ちなみにこの日、ME:I「Click」やINI「BOMBARDA」でステージに乱入したこのキャラクターは、JO1・鶴房によるデザインだという。キャラクターが警備員のような人物によってステージから連れ去られた瞬間、会場中に警報が鳴り響く。モニターには、「アンコールで暴れようとしていた社長が東京ドームから脱走」という文字。「映画泥棒」ならぬ「ライブ泥棒」風のVCRだ。

再び登場したJO1に囲まれて登場した着ぐるみが頭を外すと、なんとそこには、金髪のウィッグにメンバーとお揃いの衣装で完璧なステージメイクを施した、『PRODUCE 101 JAPAN』元国民プロデューサー代表のナインティナイン・岡村隆史が。12人で「無限大」を歌い踊った後、JO1に「(出てきちゃ)ダメって言ったじゃないですか!」と制された岡村は、「今日ずっとやってましたよ、自転車とかで」と、各MC中に会場を自転車で1周していた張本人であることを明かす。川尻蓮に「(JO1メンバーと)頭身が違う!」と突っ込まれながらも、「LAPOSTAを1つにしてくれって崔社長に言われたんです」「本当は2024年にお願いされてたんだけど」と告白した岡村は、「ちょっとやりたいことがある」と言い、JO1メンバーと一緒に「Go To The Top! “J岡1”です!」と挨拶する自由奔放ぶり。最後に“J岡1”で歌った「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント(JO1 ver.)」では、鶴房のラップパートで岡村がマイクを奪い取り、奪い返した鶴房と睨み合う光景に、会場から笑いが起こった。その後も岡村はラストサビで「BOMBARDA」の振付や「Click」のダンスを踊ってみたりと、存分に『LAPOSTA』を堪能。この日の様子は全て収録されており、制作中の新番組の詳細が後日解禁されるという。

最後は「タカシ!」コールに見送られ、ステップを踏んで退場した岡村。「岡村さんが作ってくださった輪をもっと大きくすべく、最後にこの曲を歌いたいと思います」という與那城の言葉を合図に、43人が横一列に並び、全てのフィナーレを飾るように歌い上げた『LAPOSTA』テーマソング「LOVE ALL STAR」で、1週間に及ぶ『LAPOSTA 2025』は全て幕を閉じた。

