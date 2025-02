現在セリエAで得点ランキングトップに立つイタリア代表ストライカーは来夏プレミアリーグに参戦する可能性がある。



『TEAMtalk』によると、マンチェスター・ユナイテッドは来夏の移籍市場でアタランタに所属する25歳のイタリア代表FWマテオ・レテギの獲得を検討しているという。



ボカ・ジュニオーズの下部組織出身であるレテギは2019年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、その後の2023年7月にはジェノアに完全移籍。昨季はジェノアでセリエA7ゴールを挙げる活躍を見せると、今季からはアタランタにステップアップを果たしており、今季はここまでセリエA22試合で20ゴール3アシストと圧巻の活躍を見せている。





Mateo Retegui was on fire in #VeronaAtalanta pic.twitter.com/OZr5mSiHbF