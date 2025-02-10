ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¾×·âÅ¸³«¤ÇÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡Ù¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÊ£»¨¤ÊÌò¤òÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ÇÂÎ¸½
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢Hey! Say! JUMP¡¦ÃæÅçÍµæÆ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡£Æ±ºî¤Ç¤ÏÎà¤¤¤Þ¤ì¤ÊÍÆ»Ñ¤Ë¶Ã°ÛÅª¤Êµ²±ÎÏ¤È±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Å¹ä¤ò±é¤¸¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡È¥Ï¥Þ¤êÌò¡É¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÈÄ³À¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛHey! Say! JUMPÃæÅçÍµæÆ¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¸÷¤ë¡ª¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡Ù¤Ç¤Ï1¿Í2Ìò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
2012Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥é¥Õ¥é¥Ö¥ë¡Á¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹ÃË»Ò¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Á¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇµÈÀî°¦¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÈÄ³À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÌ¾Á°¤¬¤µ¤é¤ËÀ¤¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÈÄ³À¤ÏÀî¸ý½ÕÆà¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÄ±©ÄÝ¤ÈÊë¤é¤¹Äï¡¦¸÷Ìò¤ò¹¥±é¤·¡¢SNS¤Ç¤â¡ÈÍýÁÛ¤ÎÄï¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â²÷¿Ê·â¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢ºòÇ¯½Ð±é¤·¤¿¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡Ø±¢ÍÛ»Õ0¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿3ËÜ¤Î±Ç²è¤Ç¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈÄ³À¤¬¸½ºß½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²Ê³Ø·Ù»¡¸¦µæ½ê¤ÎË¡°åÂè¶å¸¦µæ¼¼¡¢ÄÌ¾Î¡ÈÂè¶å¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»à¼Ô¤ÎÇ¾¤òMRI¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ë¤«¤±¡¢À¸Á°¤Îµ²±¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ëÆÃ¼ìµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼¼Ä¹¤È¿·ÊÆÁÜºº°÷¤Î¥Ð¥Ç¥£¤¬»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤À¡£ÈÄ³À¤¬±é¤¸¤ë¼¼Ä¹¤Î¿Å¹ä¤ÏÉô²¼¤Ë¸·¤·¤¯¹â°µÅª¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÉô²¼»×¤¤¤Ê¿ÍÊª¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÈÄ³À¤Ï¿Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¶¯¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«¿È¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤â¼é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤È¤Æ¤â¼å¤¯¤Æ¤â¤í¤¤¡¢Á¡ºÙ¤ÊÈà¤Î¶ì¤·¤ß¤ÈÄË¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅç¤¬±é¤¸¤ë¿ÆÍ§¤ÎÉû¼¼Ä¹¡¦ÎëÌÚ¹îÍÎ¤¬Àµµ¤¤ò¼º¤¤¡¢·ý½Æ¼«»¦¤ò¤Ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¼«»¦¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Å¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¿Å¤¬ÀµÅöËÉ±Ò¤Ç¤ä¤à¤Ê¤¯ÎëÌÚ¤ò·â¤Á»¦¤¹¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¤¤Ê¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂè¶å¤Î¼¼Ä¹¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¿Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¶ì¤·¤ß¤Î¤¢¤Þ¤ê¸¸³Ð¤ò¸«¤ÆºøÍð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÈÄ³À¤Î¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡È¼å¤µ¡É¤ä¡È¤â¤í¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶²ÉÝ¤ä³ëÆ£¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¿´¾ð¤ÎÉ½¾ð¤ä±éµ»¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÎÉ½¾ð¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿Å¤µ¤ó¤ÎÎëÌÚ»¦¤¹Á°¤È¸å¤Î±éµ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìò¤Ë¿¿Ùõ¤Ë´ó¤êÅº¤¦Èà¤Î»ÑÀª¤¬¡¢ÆóÌÌÀ¤ò»ý¤Ä¿Å¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤È±»Æó¤Ä¤Î¿·ÊÆÁÜºº°÷¡¦ÀÄÌÚ°ì¹Ô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤½¤¦¤À¡£ÎëÌÚ¤ò¼º¤Ã¤ÆÀäË¾¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¿Å¤¬¡¢ÀÄÌÚ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤È¶¦¤Ë¡¢ÈÄ³À¤ÎÇ®±é¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£