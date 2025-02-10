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　関東地方公営競馬協議会は10日、「令和6年度南関東4競馬場厩舎関係者表彰」の受賞者を発表した。表彰式は2月14日に船橋競馬場で行う。

　最優秀騎手賞（年間リーディング1位）は294勝を挙げた森泰斗氏（船橋）が2年ぶり9度目の受賞。同騎手は昨年11月29日を最後に実質的に引退している。

　最優秀新人騎手賞（デビュー2年以内の年間最多勝利騎手）は佐野遥久（川崎）が受賞した。

　その他の表彰は以下の通り。

▽優秀騎手賞（年間リーディング2〜5位）

矢野貴之（大井）

笹川翼（大井）

和田譲治（大井）

本田正重（船橋）

▽功労調教師賞（各競馬場から長年にわたり功績を認められた調教師）

玉井勝（船橋）

栗田泰昌（大井）

久保勇（川崎）

▽功労騎手賞（各競馬場から長年にわたり功績を認められた騎手）

笠野雄大（船橋）

石川駿介（大井）

▽優良厩務員賞（各競馬場から優良と認められた厩務員）

市沢一行（浦和）

井上勝夫（浦和）

家入悠輔（船橋）

杉山淳（船橋）

鏡政雄（大井）

和田興之介（大井）

縄井勝寛（大井）

戸崎泰宏（大井）

森田裕介（川崎）

世安智也（川崎）

▽功労厩務員賞（各競馬場から長年にわたり功績を認められたきゅう務員）

桃井昌秋（浦和）

山下博基（船橋）

尾形保（船橋）

藤原邦夫（大井）

遠藤喜宏（川崎）