【南関東競馬】森泰斗氏が最優秀騎手賞 南関東4競馬場・厩舎関係者表彰
関東地方公営競馬協議会は10日、「令和6年度南関東4競馬場厩舎関係者表彰」の受賞者を発表した。表彰式は2月14日に船橋競馬場で行う。
最優秀騎手賞（年間リーディング1位）は294勝を挙げた森泰斗氏（船橋）が2年ぶり9度目の受賞。同騎手は昨年11月29日を最後に実質的に引退している。
最優秀新人騎手賞（デビュー2年以内の年間最多勝利騎手）は佐野遥久（川崎）が受賞した。
その他の表彰は以下の通り。
▽優秀騎手賞（年間リーディング2〜5位）
矢野貴之（大井）
笹川翼（大井）
和田譲治（大井）
本田正重（船橋）
▽功労調教師賞（各競馬場から長年にわたり功績を認められた調教師）
玉井勝（船橋）
栗田泰昌（大井）
久保勇（川崎）
▽功労騎手賞（各競馬場から長年にわたり功績を認められた騎手）
笠野雄大（船橋）
石川駿介（大井）
▽優良厩務員賞（各競馬場から優良と認められた厩務員）
市沢一行（浦和）
井上勝夫（浦和）
家入悠輔（船橋）
杉山淳（船橋）
鏡政雄（大井）
和田興之介（大井）
縄井勝寛（大井）
戸崎泰宏（大井）
森田裕介（川崎）
世安智也（川崎）
▽功労厩務員賞（各競馬場から長年にわたり功績を認められたきゅう務員）
桃井昌秋（浦和）
山下博基（船橋）
尾形保（船橋）
藤原邦夫（大井）
遠藤喜宏（川崎）