¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û³¤ÌîŽ¤Ã«Àî¸¶Ž¤ÅÏÊÕŽ¤À¹Åç¡ÄÃíÌÜ¤ÎÊá¼êÁè¤¤¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£¹Æü¤ËµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£²¥¯¡¼¥ë¤¬½ªÎ»¡£¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ïº£¥¥ã¥ó¥×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ç¤¢¤ëÊá¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÃÈå¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤¿ÀµÊá¼êÁè¤¤¡£³¤Ìî¡¢Ã«Àî¸¶¡¢ÅÏÊÕ¤Ë°éÀ®¤ÎÀ¹Åç¤ò²Ã¤¨¤¿£´Áª¼ê¤¬£ÁÁÈ¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡Ö³Æ¡¹¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡££²·îÃæ½Ü¤«¤é¤Ï¼ÂÀï¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¡Ê»ý¤ÁÌ£¤ò¡Ë½Ð¤»¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÀµÊá¼êÁè¤¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤È¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤òµó¤²¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢Á´ÂÎÎý½¬¸å¤ËÊá¼ê¿Ø¤ÇÆÃ¼é¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç³°¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Æü¤â¡¢¼¼Æâ¤ÎÅÚ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°Îý½¬¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ºÂ¤òÁÀ¤¤³ÆÁª¼ê¤¬¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÎå¤à¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Êá¼ê¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££·Æü¤Ë¤Ï³¤Ìî¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Æ¤¿¤é¥À¥á¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Àð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤ÊÉ¾²Á´ð½à¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤ÏÊá¼ê¿ØÁ´ÂÎ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¡ÖÊá¼êÁè¤¤¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÂ¸ºß¤ò¼¨¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂÀï·Á¼°¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ëÂè£³¥¯¡¼¥ë°Ê¹ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£