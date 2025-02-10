APEX TOYS、「ゼンレスゾーンゼロ」より「カリン」、「フォン」、「アレクサンドリナ」を1/7スケールでフィギュア化決定
【APEX TOYS WF2025W新作フィギュア】
2月9日 公開
2月9日 公開
APEX TOYSは、2月9日に「ゼンレスゾーンゼロ」キャラクターのフィギュア化を発表した。
今回発表した製品はワンダーフェスティバル2025[冬]で展示したもので、「カリン・ウィクス」、「フォン・ライカン」、「アレクサンドリナ」の原型。それぞれ1/7スケールで発売を予定している。
フォン・ライカン
アレクサンドリナ
〓原型公开〓- APEX-TOYS (@APEX_TOYS) February 9, 2025
出自游戏《绝区零》中的「维多利亚家政」阵营角色登场。
本次日本WonderFestival2025冬展会现场，我们为大家带来APEX-TOYS 新作
【阵营系列 维多利亚家政 可琳·威克斯】、【阵营系列 维多利亚家政 冯·莱卡恩】、【阵营系列 维多利亚家政… pic.twitter.com/N1W2hkp4Je
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