¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ÎPFAS´ð½àÃÍ¤òÀßÄê¤Ø¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£
¿ÍÂÎ¤ËÍ³²¤Ê²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÖPFAS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÎÉô²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÎÌ¤Î´ð½àÃÍ¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¿ÍÂÎ¤Ø¤ÎÍ³²À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÖPFAS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÎÌ¤Î´ð½àÃÍ¤ÎÀßÄê¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÂè1²óÌÜ¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤ÏPFAS¤ÎÂåÉ½Êª¼Á¡¢PFOS¤ÈPFOA¤Î¹ç»»ÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿åÆ»¿å¤Ë¤Ï»ÃÄêÅª¤Ê´ð½à¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÏÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢´ð½à¤ò¿åÆ»¿å¤ÈÆ±¤¸1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê50¥Ê¥Î¥°¥é¥à¤È¤¹¤ë°Æ¤¬Î»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ï»¦¶Ý¡¦½ü¶Ý¤ÎÍ¤êÌµ¤·¤Ç2¼ïÎà¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»¦¶Ý¡¦½ü¶Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¿åÆ»¿å¤ÈÆ±¤¸´ð½à¤È¤·¡¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶¿åºÎ¼è¤ÎÃÊ³¬¤Ç¸·³Ê¤Ê´ÉÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´ð½à¤òÀßÄê¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£