【クッキーラン:冒険の塔】2025年春 配信予定【クッキーラン:冒険の塔(CBT)通常募集受付】応募期間:2月12日まで【クッキーラン:冒険の塔(CBT)読者枠募集受付】応募期間:2月16日23時59分まで

Yostarは、Android/iOS用アクション「クッキーラン:冒険の塔」のクローズドβテスト(CBT)の応募受付を2月12日まで実施している。

本作は「クッキーラン」シリーズの新作で、個性豊かなクッキーたちが多数登場する3Dアクションゲーム。ギミックやモンスターたちが待ち構えるステージの攻略が目的となっており、お菓子のモチーフをふんだんに取り入れた、独特の世界が展開されるポップな作品となる。

CBTでは正式サービス前に本作を体験できる予定で、ストーリーモードや最大4人でのプレイが可能なレイドといった要素をプレイ可能。公式ページ上で実施されている募集は2月12日までとなるが、GAME Watchでは読者枠として2月16日23時59分まで期間を設ける形で本作のCBT参加募集を受け付ける。応募者多数の場合は抽選となる。

応募方法

1:応募フォームより必要事項を入力し送信。

2:フォーム内の必要事項を送信

※当選者の選定及び当選連絡はYostarが行なう。

応募期間:2月16日23時59分まで

□応募フォーム

CookieRun (C) 2024 Devsisters Corp. All Rights Reserved. Developed by OVENGAMES Inc.

(C) Yostar, Inc. All rights reserved.