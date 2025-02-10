櫻坂46、BACKS曲「Nothing special」のMV公開＆先行配信が決定！センターは中嶋優月
■中嶋優月が座長を務める『11th Single BACKS LIVE!!』も3月6・7日に開催！
櫻坂46が、11thシングル「UDAGAWA GENERATION」（2月19日発売）のTYPE-Aに収録されるカップリング曲「Nothing special」のMVを2月12日22時にプレミア公開する。
「Nothing special」は、本シングルのBACKメンバーによる楽曲で、センターは三期生の中嶋優月。MV公開に先駆け、同日0時より音源の先行配信がスタートする。
なお、中嶋が座長を務める『11th Single BACKS LIVE!!』が3月6・7日に開催される。
リリース情報
2025.01.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「UDAGAWA GENERATION」
2024.02.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Nothing special」
2025.02.19 ON SALE
SINGLE「UDAGAWA GENERATION」
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/