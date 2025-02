去年、歴史に残る活躍を見せ一躍、時の人となった”大の里”関。単独インタビューを通じ、糸魚川への想い、そして今シーズンにかける思いを伺いました。



1月末、東京都内で行われた内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞の授賞式。

その新人賞に選ばれたのは…糸魚川市の海洋高校出身・大の里。史上最速、初土俵から7場所目での初優勝、さらに新入幕から5場所で大関昇進とインパクトを残した去年の活躍が評価されました。



■大関・大の里

「このような賞を頂けてうれしい。自分の想像していなかった1年を過ごすことができたので、より一層今年2025年が大事になってくるので、また頑張ろうという気持ち。」





その大の里にUXが単独インタビュー!まず驚いたのは、その大きさ。



■大石悠貴アナウンサー

「体重と身長を聞いてもいいですか?」



■大関・大の里

「身長192cm、体重は180kgです。」



ここで、体を触らせてもらえることに!



■大石悠貴アナウンサー

「触らせて頂いていいですか?大きいですね、胴回りが!」

■大関・大の里

「まあ、こうすれば・・・」

■大石悠貴アナウンサー

「隠れちゃう、隠れちゃう。」





大の里の迫力を身をもって体感したところで、歴史的な活躍を見せた去年を振り返ってもらいました。



■大関・大の里

「(Q.振り返って去年はどんな1年でしたか?)良かったかなと思います。ただ満足はしていない。優勝も経験して大関にもなったが、まだ上に番付がありますし、最後の(去年の)九州場所では悔しい思いをして終わってしまったので、また次に向けて今年頑張る糧ができたので頑張りたい。」



今年、初場所では10勝5敗と白星を二桁にのせたものの優勝には届かず、3月場所での巻き返しを図る大関・大の里。原動力になっているのは、糸魚川への思いです。



■大関・大の里

「糸魚川の経験があるから今があると思うし。」



石川県出身の大の里は小学校卒業後、糸魚川へ単身相撲留学。



■大関・大の里(当時 中学生)

「(Q.この中で一番食べるのは?)A:自分です。」



能生中学校・海洋高校と6年間、糸魚川の地で厳しい稽古を重ねました。実は去年の幕内初優勝から4日後、感謝を伝えるため当時の下宿先に訪れ、後輩と寝食を共にしていました。それだけ、糸魚川は大の里にとって特別な場所になっています。



■大関・大の里

「この6年間でたくさんのことを経験して、今の体だったり精神面だったりすべてのことが作られた時間でもあったので、小さな町ですが地域が一体となって相撲を応援してくれていたので、優勝した姿を見せられたのはうれしい。」



自らの土台を築き上げた糸魚川での6年間。一番の思い出を聞くと意外な答えが…



■大関・大の里

「通学路ですね。歩いて6年間通っていたので、通学路の光景は今でも忘れられないというか、本当にきつい稽古をした後に下りる海洋高校の坂だったり、朝学校に行くときに見える海だったり。自然と触れ合うことが唯一の娯楽でもあったので、通学路で冬は雪玉を作って遊んだりとか、ちょっとしたことだがなんか色々その通学路に思い出が残っている。」





ちなみに、UXにもちょっとした思い出があるようで・・・



■大関・大の里

「いまあのCMやっているんですか?you and me and UXですよね?あの歌、けっこうツボというか忘れられない。」



出世にマゲが追い付かず、“チョンマゲ”姿で大関昇進を果たした大の里。異例のスピードで大相撲界を駆け上がっています。



■大関・大の里

「大関の地位を汚さぬよう、唯一無二の力士を目指し、相撲道に精進します。」



新潟、糸魚川からの期待を力に変えて…自分を見失うことなく、愚直に上を目指します。



■大関・大の里

「(Q.これからへの思いは?)たくさんのことを求められるたくさんの声を聞くが、自分は自分なりのペースでしっかり頑張って、先のことは考えずに一日一日しっかり頑張っていきたい。新潟県民のみなさん、こんにちは。大の里です。また頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。」



3月場所は、3月9日から大阪のエディオンアリーナで行われます。