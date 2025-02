山万は、再生回数2,200万回超の子どもたちに大人気の「秘伝!ラーメン体操」(以下「ラーメン体操」)のユーカリが丘バージョンを制作しました。

山万「ユーカリが丘deラーメン体操」

山万は、再生回数2,200万回超の子どもたちに大人気の「秘伝!ラーメン体操」(以下「ラーメン体操」)のユーカリが丘バージョンを制作。

ユーカリが丘は、子育て支援に力を入れ、現在も人口増加を続けている街です。

山万は、この地域のさらなる活性化を目指し、これまでの子育て支援を強化し、地域の変化するニーズにしっかりと応える形で新たな支援策を導入。

その第一段として、子育て世代に人気のラーメン体操の生みの親である、あきらちゃん&ジャンプくんとコラボレーションして「ユーカリが丘deラーメン体操」を制作しました。

ラーメン体操は、子どもたちが楽しく体を動かしながら、リズム感や運動能力を養えるエクササイズ体操・レクリエーション曲です。

ラーメンを食べる工程をモチーフにしたユニークな振り付けが特徴で、全国の子供たちに親しまれており、山万グループで運営する保育施設でも大人気です。

「ユーカリが丘deラーメン体操」は、子どもたちと一緒に歌い、踊れる「地域ソング」として制作。

ユーカリが丘の特色・魅力を歌詞に採用し、親子で楽しく取り組める内容となっています。

撮影では、ユーカリが丘の風景を背景に、地域の子どもたちにもご協力いただき、活気あふれるプロモーション動画を制作。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post あきらちゃん&ジャンプくんとコラボ!山万「ユーカリが丘deラーメン体操」 appeared first on Dtimes.