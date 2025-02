【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

プライズでフィギュアを提供していたセガが高級フィギュアブランド「S-FIRE」を立ち上げて4年目となる。これまで「S-FIRE」はプライズとは別ブースでワンフェスに出展していたが、今回は同一ブースでの出展となったという。

「S-FIRE」のフィギュア事業、プライズなどのアミューズメント関連事業は現在セガの子会社であるセガ フェイブによって運用されている。今回、弊誌では「S-FIRE」を含めた出展商品をすでに別稿で紹介しているが、本稿では改めて、セガ フェイブのフィギュア展開の今後、「S-FIRE」の注力の仕方といった戦略方面で話を聞くことができたので、紹介したい。

「S-FIRE」は2万円台の高級フィギュアを展開するフィギュアブランドだ。最初期のラインナップは「僕のヒーローアカデミア」などで、硬派なキャラクター、かっこよさを表現するモチーフがラインナップの中心だったが、美少女系のラインナップも拡充させようということになったのが、今回の「その着せ替え人形は恋をする」での「喜多川海夢 プリティメイドVer.」だという。

アニメ「その着せ替え人形は恋をする」がモチーフのフィギュア「喜多川海夢 プリティメイドVer.」。予約は3月より、価格は22,000円

ヒロインの「喜多川海夢(きたがわまりん)」と、美少女コスプレイヤー「乾紗寿叶(いぬい さじゅな)」、「乾心寿(いぬいしんじゅ)」の3人がフィギュアオリジナルのメイド服に身を包み、3人3様のポーズをとっている、というのがコンセプトだ。

本稿では「海夢」にフォーカスしたい。金髪にピアス、化粧にカラコンという、“ギャル”としての側面、そしてコスプレにはノリノリという海夢のキャラクターをフィギュアはしっかり表現している。衣装にメイド服を選んだのは、「フィギュアとしての表現力を前面に押し出すため、複雑な形状の衣装にしたかったため」、だという。

広がる髪の毛、ハートを形作る繊細な指の表現、海夢らしい片足を跳ね上げた元気なポーズの躍動感、大きく開いた口、ふわりと舞うスカート。こういった元気な表現は、照れ屋の紗寿叶と、引っ込み思案の心寿とのキャラクター表現のコントラストにもなっている。造形によるキャラクター表現が非常に巧みだ。

耳のピアスの表現、元気のいい表情、繊細な指先などキャラクター表現、フィギュア表現に力が入っている

フリルが多いスカートもフィギュアとしての造形技術をアピールできるモチーフだ

元気のいい足の表現もキャラクター性をよく表現している

ピカピカに磨き上げられたエナメルの靴。塗装表現にも注目

さらに“塗装”である。チーク強めの、マンガ作者の福田晋一氏のイラストを思わせるメイク。髪の毛のグラデーション、白い布のつや消し塗装の素材感に、靴の強めのエナメル感。塗装による表現もかなり力が入っている。

「S-FIRE」のフィギュアはプライズフィギュアの技術の蓄積も大きいが、やはりプロダクトの方向性、その製造工程も大きく異なるという。コストをかけた企画、ポーズ選定、フィニッシャー(塗装)による表現など、高級フィギュアのためのノウハウが求められ、そのための技術を投入する必要がある。高級フィギュアだからできる表現を突き詰める、「S-FIREだからこそのフィギュア表現」を追求するという。話を聞きながら細部をチェックすることで、その表現の見事さに感心させられた。

「乾紗寿叶 プリティメイドVer.」

「乾心寿 プリティメイドVer.」。衣装は同じだが、キャラクター表現が大きく違う。こういった表情やポーズの違いでもフィギュア表現の幅を見せる

そしてセガ フェイブでは様々なフィギュアを提供することでキャラクターファンに訴求する戦略をとっている。「S-FIRE」と共に一般販売を行っているのが「ふわぷち」シリーズだ。ぬいぐるみのようなデフォルメ表現で、柔らかいイメージがあるが、実は結構重量もあり、全高約9cmだが幅が13cmほどあり、存在感もある。カプセルフィギュアとは異なる存在感のあるフィギュアだ。

大きな特徴は前髪を外すことで顔が外せること。コレクションをすれば交換も楽しめる。商品によっては2種類の顔パーツが入っているものもあり、手や首の角度を変える表情付けも可能だ。

インバウンドで外国人人気が高まる昨今、アミューズメントでもデフォルメキャラクターのぬいぐるみが人気で、一般販売での「ふわぷち」はお土産としての需要も狙っている。価格は3,080円なのでキャラクターグッズとしても魅力だ。「キャラクターが好きでグッズはほしいけどフィギュアは高い」というユーザーに訴求する商品として今後も積極的に展開したいとのこと。

また、購入に関して現在は公式ショップか、アニメグッズ専門店、あみあみなどの契約した販売店が中心だが、今後はさらに幅広い販路に広げていくということで、セガ フェイブの展開は今後注目したいところだ。

【ふわぷち】

樹脂製のデフォルメフィギュア。「ふわぷち」にはぬいぐるみバージョンも存在している

顔パーツを変えて表情を変化させることができる

多彩なラインナップが魅力

