ファミリーマートは2月11日より、ファミチキ史上で最大量&最濃厚のチェダーチーズが入った「濃厚チーズ in ファミチキ」(248円)、カリッとクリーミーな「クリームチーズソース in クリスピーチキン」(198円)を数量限定で販売する。新TVCMに出演する八木莉可子さんが「そんなの絶対うまいじゃん、と思いましたが、想像を越えた美味しさでした」と新商品をアピールした。

ファミリーマート、濃厚なチェダーチーズがたっぷり入った「濃厚チーズ in ファミチキ」を発売○ポイントは、ジュワッ×とろ〜りファミチキ史上、最大量・最濃厚となる熟成チェダーチーズを使用した「濃厚チーズ in ファミチキ」が発売となる。ジュワッとジューシーな肉汁の溢れるファミチキの旨みと、とろ〜りとろける濃厚なチーズの相乗効果が味わえるのが特徴。「濃厚チーズ in ファミチキ」。発売地域は、全国のファミリーマート約1万6,200店舗。数量限定の目安としては「4週間程度」(関係者)とのことまた、さっぱりとした鶏むね肉×女性に人気のクリームチーズソースを合わせた「クリームチーズソース in クリスピーチキン」も同時発売となる。こちらは外の衣はカリっとしているのに、中はクリーミーな食感となっている。「クリームチーズソース in クリスピーチキン」ファミリーマート 商品本部の高倉一真氏は「濃厚チーズ in ファミチキ」の企画背景について「まず冬に求められる味覚は"濃厚"です。そしていま業界のトレンドとして、濃厚チーズが楽しめるチーズグルメが多様化しています。さらには2025年の流行として、ザクふわ、サクじゅわ、パリもち、といった異なる食感の組み合わせが流行る、との予測があります。そこで、ジュワッ×とろ〜りのハイブリッド食感が楽しめる新商品を狙いました」と説明する。ファミリーマート 商品本部 FF・スイーツ部長の高倉一真氏商品開発にも時間をかけた。たとえば、チーズは試作段階で12種類を試した。またファミチキに入れられるギリギリまでチーズを詰め込むために新たな技術も開発した。通常、チーズの量を多くして油で揚げると、衣をつける際に溢れ出てしまう。そこで入れるチーズの形や粘度を調整し、また鶏肉の上に乗せるのではなく皮の間に入れて揚げるようにした。その結果、過去の商品との比較でチーズを1割ほど増やすことに成功した。高倉氏は「そんなの、絶対うまいじゃん。という仕上がりになっている自信の商品です。寒い冬にもぴったりですので、ぜひ多くの方に楽しんでもらえたら」と呼びかけた。ジュワッととろ〜り、カリッとクリーミ〜、の2商品で展開するまた2月11日から全国放映される新TVCM「濃厚チーズinファミチキ 絶対うまいじゃん。」篇に出演する八木莉可子さんがゲストで登壇し、ファミチキ愛を語った。ファミチキをモチーフにした肩かけポーチで登壇した八木莉可子さんCM撮影では、様々なパターンでファミチキの美味しさを表現した、アドリブでも振りを考えてやってみた、と語る八木さん。このあと、できたての「濃厚チーズ in ファミチキ」を頬張ると「ひと口、かじるだけで口の中に幸せが広がります。すぐに「うまい」という言葉が飛び出ますね。ファミチキは、とってもジューシーながら衣がサクサク。そこに濃厚なチーズを合わせても喧嘩せず、身体から幸せホルモンが出るくらい、本当に美味しいです。これが近くのファミリーマートで、毎日、買えてしまうのは嬉しいですね」と笑顔に。ちなみにファミリーマートでは「濃厚チーズ in ファミチキ」に合う意外なトッピングとして、わさび、納豆、のりの佃煮、ピーナッツバターもオススメしている。どれも社員が試して評判が良かった組み合わせだという。題して「そんなの、絶対うまいじゃん!?選手権」、八木さんの口には合うのだろうか?ファミリーマート社員による「濃厚チーズ in ファミチキ」に合うトッピング4選八木さんは「どんな味になるのか、想像もつかず、半信半疑で試してみました。その結果、どれも美味しかったです。意外にも、のりの佃煮の相性が良かったです。のりにコクが出てファミチキに合うように思います。和の感じが出ました」と満足げな表情。最後は「ぜひ皆さんにも試してほしい」と話していた。近藤謙太郎 こんどうけんたろう 1977年生まれ、早稲田大学卒業。出版社勤務を経て、フリーランスとして独立。通信業界やデジタル業界を中心に活動しており、最近はスポーツ分野やヘルスケア分野にも出没するように。日本各地、遠方の取材も大好き。趣味はカメラ、旅行、楽器の演奏など。動画の撮影と編集も楽しくなってきた。 この著者の記事一覧はこちら