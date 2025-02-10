TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÃÏÌÌ¤«¤é²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤ËÆÏ¤¯·ê¤ò³«¤±¡¢¤½¤³¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÅêÆþ¤¹¤ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ­±¿Å¾¼ê¡Ê74¡Ë¤Î°ÂÈÝ¤¬¤¤¤Þ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¾ÃËÉ¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢·ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁÜº÷¤òÃÇÇ°¤·¡¢º£¸å¤Ï±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤ÇÁÜº÷¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸©¤ÏÀè¤Û¤É¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉÕ¶á¤Î¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÏÌÌ¤«¤é²¼¿åÆ»´É¤Þ¤ÇÆÏ¤¯·ê¤ò2¤Ä³«¤±¡¢¤½¤³¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¤Ï±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ÌÃÖ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£