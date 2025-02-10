フレデリック、1/24東京・日本武道館公演を生中継
フレデリックが、2月24日に東京・日本武道館でアリーナ公演＜FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING-＞公演をCSテレ朝チャンネル1で独占生中継する。
CSテレ朝チャンネル1では、2022年2月以来、およそ3年ぶりとなるフレデリックのライブ放送となる。
放送情報
放送局：CSテレ朝チャンネル1
放送日時:2025年2月24日(月・休) よる6:00〜
【テレ朝チャンネルHP】http://www.tv-asahi.co.jp/ch/
【番組HP】https://www.tv-asahi.co.jp/ch/contents/variety/0775/
ライブ・イベント情報
2025年2月11日（火・祝）神戸 ワールド記念ホール
＜FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -TOKYO NIGHT CRUISING-＞
2025年2月24日（月・休）東京 日本武道館
チケット情報
一般発売：1月11日（土）10:00〜
※先着順のため、予定枚数終了次第受付終了となります。
〈イープラス〉https://eplus.jp/frederic/
〈ローソン〉https://l-tike.com/frederhythmarena2025
〈ぴあ〉 https://w.pia.jp/t/frederhythm-arena25/
◼︎特設サイト：https://frederic-official.com/feature/arena2025
関連リンク
◆Instagram公式アカウント
◆TikTok公式アカウント