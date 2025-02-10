¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛPIERROT¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ËÂ¿¹¬´¶¤ÈÌóÂ«¡Ö¤Þ¤¿½Õ¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
PIERROT¤¬2·î8Æü¤ª¤è¤Ó9Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¡ãEND OF THE WORLD LINE¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¢¡ PIERROT ²èÁü
½éÆü¤È¤Ê¤ë2·î8Æü¡¢Äê»þ¤Ë°ÅÅ¾¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤¦½ñ¤¯¤È°ìÎ§¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥í¥¢¤ÎºÇÁ°Îó¤«¤é¸å¤í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÇÈ¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¥¶¥ï¥ï¥ï¥ï¥ï¤È´¿À¼¤¬¹ì¤¤¤¿¡£
¹õ¤¤°áÁõ¤Ç¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤Ã¤¿¥¥ê¥È¤¬ÀÅ¤«¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖFINALE¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏPIERROT¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFINALE¡Ù¤Î1¶ÊÌÜ¡¢²¿ÅÙ¤âÅ¾À¸¤ò·«¤êÊÖ¤·µá¤á¹ç¤¦¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£¤³¤Î2Æü´Ö¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÅ¾À¸¤·¤¿PIERROT¤È¡¢¤½¤ì¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¨¥é¡¼¤¿¤Á¤È¤Îî°íð¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤â10Ç¯Á°¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¡£
¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ËÃ¿¤ë¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¥¥ê¥È¤ÎÀðÆ°¤Ç°ì»åÍð¤ì¤Ì¿¶¤ê¤¬Â·¤Ã¤¿¡ÖAdolf¡×¡¢¡ÖENEMY¡×¤ÇÆÃ¹¶¤¬ßÚÎö¤·¤¿¤Î¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¸¤È½á¤¬º¸±¦¤Î²ÖÆ»¤Ø¤È¤½¤ì¤¾¤ìÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢¾ìÆâ¤ÎÇ®µ¤¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¼¡£ÂÔ¤¿¤»¤¿¤Ê¡ª ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢¥¡ß¡ß¥¤¤É¤â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ê¥È¤«¤é¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤Ë´¿´î¤¹¤ë²ñ¾ì¡£¥·¥ã¥¦¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«»¦¤ÎÍýÍ³¡×¡£TAKEO¤¬·«¤ê½Ð¤¹ÊÑÇï»Ò¤Î¥ê¥º¥à¤ä¡¢¥Æ¥ó¥Ý¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¢´ÖÁÕ¤Î¥¢¥¤¥¸¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¡£¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢±ÇÁü¤ä¾ÈÌÀ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹¤²¤¿¤È¤³¤í¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¾Æâ¥â¥ë¥Ò¥Í¡×¤Ç¤ÏAI¤ò¶î»È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î±ÇÁü¤¬³Ú¶Ê¤ÎÉÔ²º¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÁýÉý¤µ¤»¡¢¡Ö¥É¥é¥¥å¥é¡×¤Ç¤ÏÉÔµ¤Ì£¤ËÐÊ¤à°Å¹õ¾ë¤ËÍë¸÷¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¥¦¡×¤Ç¤Ï¸÷¤ÎÎ³¤¬Àã¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ó¤·¤ó¤È¹ß¤ê¡¢¡ÖTHE LAST CRY IN HADES (NOT GUILTY)¡×¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î±ÇÁü¤Ï¸·¤«¤Ê±é½Ð¤ò¡¢¡Öµ´¤Èºù¡×¤Ç¤ÏÏÓ¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹¥¥ê¥È¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸÷¤ÎÎ³¤¬Èô¤Ó»¶¤ë¤µ¤Þ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Î±ÇÁü¤¬º®ÆÙ¤È¤·¤¿À¤³¦¤ò±Ç¤·¤¿¡Ö¥²¥ë¥Ë¥«¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤ò±ê¤¬²£ÃÇ¤·¤¿¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ª¸ß¤¤¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¨¡¨¡¥¥ê¥È
¤ÈÀú¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖMAGNET HOLIC¡×¤Ø¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç°ìÀÆ¤Ë¡ÖKOHTA¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤Î¤â10Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£Â³¤¯¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖPSYCHEDELIC LOVER¡×¤È¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡Öscreen1 ¥È¥ê¥«¥´¡×¡ÖPURPLE SKY¡×¤È½ö¾ðÅª¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£½á¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Á°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤òÁÕ¤Ç¤¿¡Ö¡ö¼«¼çµ¬À©¡×¡¢¥Ø¥ô¥£¥Á¥å¡¼¥ó¤Î¡ÖMAD SKY¡Ý¹ÝÅ´¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ý¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ê¥È¤¬¾²¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ²Î¤Ã¤¿¡ÖCREATURE¡×¤ÇËÜÊÔ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¿¼¤¤Ì²¤ê¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡×¡ÖPIECES¡×¡ÖSEPIA¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¥¥ê¥È¤¬5·î17Æü¡¢18Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¼¡¤ÎÌóÂ«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢»êÊ¡´¶¤ËËþ¤Á¤¿Ãæ¤Ç¡ÖÃØéá¤Î°Õ¿Þ¡×¡ÖHUMAN GATE¡×¤ò±éÁÕ¤·¡¢1ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
2ÆüÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖHEAVEN¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÇò¤¤±©º¬¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢ÀÖ¤¤¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¥ê¥È¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¡¢¥¢¥¤¥¸¤Î¥é¥¤¥È¥Ï¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¶Ë¾å¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£Â³¤¯¡Ö¿··î¡×¡ÖENEMY¡×¤È¡¢10Ç¯Á°¤Î¡ãDICTATORS CIRCUS FINAL -BIRTHDAY-¡ä¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1ÆüÌÜ¤È¤Ï°ã¤¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
2ÆüÌÜ¤À¤±±éÁÕ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢ÊÑÂ§Åª¤Ê¥ê¥º¥à¤È´ËµÞ¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡Ö¥»¥ë¥í¥¤¥É¡×¡¢¡ÖREBIRTH DAY¡×¤Ç¤Ï¡ÈºÆ²ñ¤ÎÆü¤Ï¤ä¤¬¤ÆÍè¤ë¡É¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ó¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿»þ¡¢¥¥ê¥È¤¬¥Õ¥Ã¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Â³¤¯¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê²Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢TAKEO¤¬¥Ï¥¤¥Ï¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ê¥È¤¬¥µ¥Ó¤Î°ìÉôÊ¬¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î1¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖANSWER¡×¡£¥¥ê¥È¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦±éÁÕ¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤°¤Ã¤È´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡£¡ÖHILL -¸¸³Ð¤ÎÀã-¡×¤Ç¤ÏÀã¤¬Éñ¤¤¡¢¡ÖATENA¡×¤Ç¤Ï¥¥ê¥È¡¢¥¢¥¤¥¸¡¢½á¡¢KOHT¤Î4¿Í¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÊÂ¤Ö¾ìÌÌ¤â¡£¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¤ê¡¢¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»Ñ¤¬´ãÊ¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¨¡¨¡TAKEO
¡Ö¥°¥ì¥¤¥È¡ª ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ù¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ºÇ¹â¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡KOHTA
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¼Õ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢3³¬4³¬¤ò¸«¾å¤²¡¢¡Öº£Æü²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤½¤³¤ËÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç»ý¤Ä¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¯¡¢¤è¤¯¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÁ°¤é¤ò°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡½á
¡ÖºòÆüº£Æü¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡£2014Ç¯¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â¤«¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢º£Æü¥é¥¤¥ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡È¸½Ìò¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥é¥¤¥ô¤ò¤ä¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡¥¢¥¤¥¸
¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥¸¤ÎMC¤ò¡¢¡ÖPIERROT¡¢¸½Ìò¤Ç¤¹¤è¡£ºòÆü¤«¤é¸½Ìò¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¤¿¥¥ê¥È¤Ï¡¢¡ÖÑ³¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖHUMAN GATE¡×¤Ø¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¡Ö¤Þ¤¿½Õ¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¹ð¤²¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¡ÖSEPIA¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º½é´ü¤«¤éPIERROT¤ÎÂç»ö¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥é¥¹¥È¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤È¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡£¡ÈLalala¡Á¡É¤ÎÂç¹ç¾§¤ÇµÒÅÅ¤¬ÅÀ¤¡¢²ñ¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢¡ÖPIERROT¡¢²þ¤á¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¼ê¤ò·Ò¤´¤¦¤¼¡×¤È¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÊÂ¤ó¤Ç¼ê¤ò·Ò¤®¤ª¤¸¤®¤ò¤¹¤ë5¿Í¡£1ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê¤ËÇï¼ê³åºÓ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿½á¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤À¸À¼¤Ç¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£Ì¾»ÄÀË¤·¤¤¤Î¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢½ª±é¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÏÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÃæ¤ÎMC¤Ç¥¥ê¥È¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤ÎÌóÂ«¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï10Ç¯Á°¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤À¡£2ÆüÌÜ¤Î½ª¤ï¤ê¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÈáÁÔ´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ÎÌóÂ«¤Ø¤Î´õË¾¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£PIERROT¤Î¡ãLASTCIRCUS¡ä¡Ä¡Ä¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤É¤³¤«¼ä¤·¤¤¶Á¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤Ï¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÂç·¦Í³¹á
»£±Æ¡ýTAKATSUGU KANDA
¢£¡ãPIERROT¡ÖEND OF THE WORLD LINE¡×¡äÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê2DAYS SETLIST
01. FINALE
02. Adolf
03. ENEMY
04. ¼«»¦¤ÎÍýÍ³
05. Ç¾Æâ¥â¥ë¥Ò¥Í
06. ¥É¥é¥¥å¥é
07. Ëþ·î¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ
08. ¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¥¦
09. THE LAST CRY IN HADES (NOT GUILTY)
10. µ´¤Èºù
11. ¥²¥ë¥Ë¥«
12. MAGNET HOLIC
13. PSYCHEDELIC LOVER
14. screen1.¥È¥ê¥«¥´
15. PURPLE SKY
16. ¡ö¼«¼çµ¬À©
17. MAD SKY -¹ÝÅ´¤ÎµßÀ¤¼ç-
18. CREATURE
encore
en1. ¿¼¤¤Ì²¤ê¤¬³Ð¤á¤¿¤é
en2. PIECES
en3. SEPIA
en4. ÃØéá¤Î°Õ¿Þ
en5. HUMAN GATE
¡ÚDAY-2¡§2025/2/9(Æü)¡Û
01. HEAVEN
02. ¿··î
03. ENEMY
04. ¥»¥ë¥í¥¤¥É
05. Adolf
06. Ç¾Æâ¥â¥ë¥Ò¥Í
07. MAGNET HOLIC
08. ¿¼¤¤Ì²¤ê¤¬³Ð¤á¤¿¤é
09. µ´¤Èºù
10. ¥É¥é¥¥å¥é
11. ¡ö¼«¼çµ¬À©
12. PSYCHEDELIC LOVER
13. REBIRTH DAY
14. ¿¿¤ÃÀÖ¤Ê²Ö
15. MAD SKY -¹ÝÅ´¤ÎµßÀ¤¼ç-
16. CREATURE
17. Ëþ·î¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ
18. ÃØéá¤Î°Õ¿Þ
encore
en1. ANSWER
en2. HILL-¸¸³Ð¤ÎÀã-
en3. ATENA
en4. HUMAN GATE
en5. SEPIA
https://pierrot.jpn.com/playlist
¢£¡ãPIERROT¡ÖLASTCIRCUS¡×¡ä
5·î18Æü(Æü)¡¡- HELLO -¡¡ ¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
¢¨2·î11Æü(²Ð/½Ë)20:00¾ÜºÙ²ò¶Ø
https://pierrot.jpn.com/
¢¨2/11(²Ð/½Ë)23:59¤Þ¤Ç¤ËArlequin¤Ë¿·µ¬¤´Æþ²ñ(·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¡¦²ñ°÷ÈÖ¹æÉÕÍ¿ºÑ)¤ÇºÇÂ®¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://arlequin.jp/
¢£LIVE Blu-ray & DVD¡ØANDROGYNOS -THE FINAL WAR- ¡Ù
¾ÜºÙ¡§https://pierrot.jpn.com/info/20241129
¢£LIVE Blu-ray & DVD¡ØEND OF THE WORLD LINE¡Ù
¢¨´°Á´¼õÃí¸ÂÄêÈÎÇä
¢¨2·î11Æü(²Ð/½Ë)20:00¾ÜºÙ²ò¶Ø
¾ÜºÙ¡§https://pierrot.jpn.com/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡PIERROT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡PIERROT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡PIERROT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡PIERROT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡PIERROT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëThreads
¢¡PIERROT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC ¡ÈArlequin¡É