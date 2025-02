群馬県では、ファクトリーブランド等を一堂に集めたイベント「GUNMA FASHION MARKET」を、2025年2月11日(火・祝)に群馬県庁で開催します。

GUNMA FASHION MARKET

日時・会場

日程:2025年2月11日(火・祝)

時間:午前10時30分〜午後5時

会場:群馬県庁1階 県民ホール・県民広場(前橋市大手町1-1-1)

入場料:無料

主催:群馬県

群馬県では、老舗工場によるファクトリーブランドの立ち上げや、繊維企業と協業するため県外からクリエイターが移住してくるなど、様々な新しい動きがあります。

今回こうしたファクトリーブランド等を一堂に集めたイベントを、2025年2月11日(火・祝)に群馬県庁で初めて開催します。

繊維産業をはじめとした地場産業の先進的な取組や魅力を体感できる展示・販売イベントです。

内容

●県内外の魅力的なファクトリーブランド等による製品展示・販売

群馬県内外のブランドと職人たちの素晴らしい技術が織りなすアイテムを実際に手にとって購入できます。

【購入者プレゼント】

ファッションエリアにて税込み2,000円以上購入のうえ、来場者アンケートにお答えいただいた方先着50名様に、前橋市内のベーカリーカフェ「エブリパン」の塩パンをプレゼント!(レシート合算可、お一人様一つまで)

●繊維産業関連のワークショップ

ふろしき包み方講座やオリジナル手ぬぐい染体験、生地のはぎれを使ったワークショップなど、群馬の地場企業による無料ワークショップを開催します。

(一部有料コンテンツ有り)

●サウナスパ製品の展示、体験

「リトリート」という新たな観点から県内地場産業の活性化をすべく、豊かなアイディアと発想のもと開発された湯浴み着やサウナ飯などの「サウナ&スパ関連グッズ」を紹介します。

●移動式サウナ「サバス」体験ブース

国内初の路線バスを使った移動式サウナ「サバス」によるサウナ体験を実施します。

着衣のまま、非日常のロケーションでサウナを体験できます。

●メガネ移動販売車「JINS GO」

行くメガネ屋さんから「来るメガネ屋さん」へ。

メガネ移動販売車「JINS GO」でメガネ選びのお手伝いと視力測定・調整を実施します。

メガネはその日のうちに受け取ることができます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地場産業の先進的な取組や魅力を体感!GUNMA FASHION MARKET appeared first on Dtimes.