¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¡ÖÄÉ¤¤É÷¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼ÒÄ¹¡¡´ØÀÇÀ¯ºö¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ØÀÇÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤·¡¢À¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¤à¤·¤í¡ÖÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÂ¹ÀµµÁ¼ÒÄ¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈµîÇ¯12·î¤Èº£Ç¯1·î¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç²ñÃÌ¡¢AI´ØÏ¢¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿ô½½Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡µÜÀî½á°ì¼ÒÄ¹
¡ÖºÇ¶á¤ÏÂ¹¤µ¤ó¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ã¤ÆÃç¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2¿Í¤Ï¡Ëº¬ÄìÅª¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜÀî¼ÒÄ¹¤Ï10Æü¤Î·è»»²ñ¸«¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼¡¡¹¤È´ØÀÇÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤ÁÛÄê¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£