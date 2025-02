【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

小さな規模のブースながら、バラエティに富んださまざまな作品のフィギュアを展開していたのが印象的だったタイトーブース。

そのなかでも注目を集めていたのは、タイトーの高品質フィギュアブランド「spiritale」の「魔女の旅々 イレイナ~休息 ver.~」だ。

美少女魔法使い「イレイナ」を1/6スケールで立体化。魔女服をはだけたドキッとさせる姿で、頬を赤らめながらこちらを見つめる表情は妖艶な魅力に満ちている。

スラリと伸びる脚線美、そしてブーツを脱いで露わになった素足は視覚的にも惹かれるものがあるが、本フィギュアはspiritaleの特殊製法である「すべ肌加工」が施してあり、触り心地も自慢の仕上がりになっているようだ。

【魔女の旅々 イレイナ~休息 ver.~ 】

灰色の髪はクリアパーツを使用しており、まさに灰の魔女といったクオリティ

「イレイナ」の隣に並んでいたのは、同じくspiritaleブランドの「その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢~水着ver.~ 1/6スケールフィギュア」。

TVアニメ第2話の採寸シーンを再現した肌色面積広めな姿となっている。足を投げ出したポージングで、挑発的な視線を向けているのもたまらない。

台座には脱いだ衣服と採寸用のメジャーもしっかり付いており、シチュエーション作りのこだわりを強く感じさせた。

【その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢~水着ver.~】

クリアパーツとグラデーション塗装で喜多川海夢の綺麗な髪を見事に再現

他にも、近年のゲームである「学園アイドルマスター」や、随分昔の作品である「GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R」のフィギュア、アニメ作品や初音ミクなど幅広い作品が展示されていた。

【学園アイドルマスター 篠澤広~光景ver.~】【GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R ブリジット】【ブルーアーカイブ -Blue Archive- モエ】【初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた!~お絵描きver.~】【桜ミク~桜和装ver.~】【推しの子 有馬かな~B小町ver.~】【ライザのアトリエ3 -終わりの錬金術士と秘密の鍵- ライザ―水着ver.―】【しぐれうい ~5周年記念衣装ver.~】

(C) 白石定規・SBクリエイティブ/魔女の旅々製作委員会

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会

(C) ARC SYSTEM WORKS

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

Art by さいとうなおき (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Art by はむねずこ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

(C)2023 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)しぐれうい