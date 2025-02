舞台「千と千尋の神隠し」、英国の老舗演劇賞で最優秀新作演劇賞受賞！

舞台「千と千尋の神隠し」が、日本時間10日朝に英・ロンドンで開催された、イギリスの老舗の演劇賞「WHATSONSTAGE AWARDS」授賞式で、“Award for BEST NEW PLAY”(最優秀新作演劇賞)を受賞した。

舞台は、宮崎駿監督の同名アニメーション映画を原作に、2022年3月に東京・帝国劇場で世界初演として開幕。主演の千尋を、橋本環奈や上白石萌音らが演じた。また、「レ・ミゼラブル」オリジナル版の潤色・演出などを手がけてきた英国ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの名誉アソシエイト・ディレクターのジョン・ケアード氏が翻案・演出を担っており、ロンドン・コロシアムでは昨年4月〜8月に上演された。

同演劇賞については、昨年暮れにノミネートが発表されており、最優秀新作演劇賞のほか、“BEST SUPPORTING PERFORMER”(増子敦貴)、“BEST SET DESIGN”(ジョン・ボウサー、トビー・オリエ)、“BEST COSTUME DESIGN”(中原幸子)、“BEST WIG,HAIR AND MAKEUP DESIGN”(宮内宏明)がノミネートされていた。

授賞式に登壇したジョン・ケアード氏は、妻で共同翻案の今井麻緒子氏やカンパニーに感謝を伝えるとともに、「日本とイギリスのコラボレーションにより、作品を作れてうれしいです。イーストエンド(世界の極東)から、(ロンドンの)ウエストエンドへ作品を持ってくるのは大変な苦労がありました。ただ、全てにおける、本当のマジシャンはスタジオジブリの宮崎駿さんです。彼の素晴らしい映画は、私たち全員に多大なるインスピレーションを与えてくれました」と語った。そして、最後に日本語で「駿さん、本当にありがとうございます」と伝えた。