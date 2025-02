【ワイン選びにもう迷わない!?】性格診断でピッタリの贈り物ワインが見つかる！「wine@GIFT」登場♪

ワイン好きの人にワインをプレゼントするのって、すごく難しいですよね?自分がワインに詳しくない場合は特に…(汗)。このたび登場した「16タイプワイン診断 by wine@GIFT」なら、性格診断で相手にぴったりのワインが見つかるんですって!ソムリエ厳選のワインと、ユニークなメッセージカードで、ワイン好きも満足させること間違いナシ♪さっそく贈り物に使ってみよ~。新感覚のワインギフトサービスとは?16タイプ一覧このサービスは、性格診断の結果に基づいて、ぴったりのワインを提案してくれるんです。ENFPの場合ワインの知識がなくても、簡単にプレゼントを選べるのがうれしいですね♪診断を通じて、普段は知り得ないお友達や家族の意外な一面を発見できたり、ワインをより楽しく、身近に感じられるかも!16タイプ診断で、ぴったりのワインが見つかる!診断は、質問に答えていくだけの簡単なもの。診断結果で、16タイプの個性的な「へべれけキャラ」が登場し、あなたの性格やワインの楽しみ方を教えてくれるので、ワイン初心者の方にも安心♪ENFPにおすすめのワイン診断結果と一緒に、ソムリエが1,000種類の中から厳選したワインが紹介されます。eGIFT機能を使って、デジタルメッセージカードを添えて、そのままギフトとして贈ることも!ラッピングと送料込みで6,000円以下と、高額すぎない価格で手軽に試せるのもポイントです。LINEスタンプも販売中!「へべれけキャラ」のLINEスタンプも販売されているので、ギフトと一緒に贈れば、さらに喜んでもらえるのでは?LINEスタンプの購入はこちらからhttps://gift.wine-at.jp/pages/line-stamps「16タイプワイン診断 by wine@GIFT」で、贈り物ワインを気軽に選んでみてはいかがでしょうか?【「wine@」概要】wine@(https://wine-at.jp/)は、2022年2月14日にオンラインとオフラインが融合したOMOストア(Online Merges with Offline)として、体験型ワインショップ & テイスティングバーの wine@ EBISU と公式オンラインストアの運営を開始。現在、会員登録者数3万人を超え、ワイン初心者から上級者まで多くの顧客が利用している。ワインの複雑な味わいを分かりやすく表現するため、「ワイン味わいマップ」を開発。全世界のワインを白13タイプ、赤13タイプ、ロゼ4タイプ、スパークリング8タイプに分類して、色分け、可視化。ワインに詳しくないユーザーでも自分のワインの好みを簡単に表現できるようにした。「パーソナライズワイン診断」では、料理等の好みを選択していくことで、独自開発のアルゴリズムとAIによりワインの好みや傾向を診断する。※記事内で紹介した商品は掲載当時の情報であるため、在庫状況、価格などが異なる場合がございます。